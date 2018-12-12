ГПУ расследует многомиллионную схему бывших регионалов

Коррупционная схема была связана с оценкой недвижимости, общественники утверждают, что экс-регионалы воровали из бюджета около миллиарда гривен в год.

Генеральная прокуратура Украины возбудила дело по обращению общественной организации Рада громадської безпеки Одеси относительно “вертикально организованной и легализованной схемы“, действующей на рынке недвижимости.

Об этом сообщил глава этой общественной организации Марк Гордиенко в Facebook.

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“Не знаю к чему это приведёт, но считаю, все организаторы этой схемы должны быть жестоко и жестко наказаны. Это первая, после бегства Януковича, вертикально организованная и легализованная схема воровства денег из бюджета, примерно почти на миллиард гривен в год ... Организаторы, все бывшие топ-менеджеры Партии регионов. Сегодня мы получили ответ из Генпрокуратуры, о том что возбуждено уголовное дело по нашему обращению. Ну и отдельный привет Гройсману, без которого эта схема бы не пролезла“, - написал Гордиенко.

В заявлении в Генпрокуратуру говорится, что общественной организации Рада громадської безпеки Одеси стало известно, что народный депутат VIII созыва Яценко Антон Владимирович организовал масштабную коррупционную схему, используя депутатский мандат и многолетний опыт незаконного обогащения.

“Глава подкомитета по вопросам законодательства про административные правонарушения Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, Яценко А.В. создал схему, которая неофициально действует на рынке недвижимости. Итак, со всех сделок с недвижимостью в Украине нардеп Яценко А.В. и его сообщники получают небольшую взятку, а именно, с каждой сделки в пользу “синдиката“ Яценко поступает 40 долларов. Учитываю статистику, согласно которой ежедневно в нашей стране осуществляется 2-3 тысячи подобных сделок, суммируем, что в карман нардепа Яценко А.В. и других собственников “Онлайн оценки“ ежегодно поступает минимум 600-800 миллионов гривен“, - сообщает организация.

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Генеральная прокуратура в своем ответе от 12.12.2018 сообщила, что по результатам рассмотрения заявления относительно неправомерных действий должностных лиц Фонда госимущества Специализированной антикоррупционной прокуратурой были внесены ведомости в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст366 КК Украины (служебный подлог).

Проводить досудебное расследование поручено Национальному антикоррупционному бюро.

Как сообщалось 19 сентября, участок земли в Киеве в районе станции метро Шулявка, стоимость которого составляеет порядка 1 млрд гривен, был передан Прессой Украины под застройку совершенно бесплатно.

