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АМКУ четвертый год не может вынести решение о рынке электроэнергии

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АМКУ четвертый год не может вынести решение о рынке электроэнергии

Антимонопольный комитет Украины сегодня снова не смог вынести  решение по делу о рынке электроэнергии в Украине. Следующее заседание  ведомства перенесено на 17 января. Об этом  заявила заместитель главы - государственный уполномоченный АМКУ Мария Нижник, пишет Газета.ua.

Как известно, расследование ведется с 2015 года по инициативе Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.  НКРЭКУ обратилась в Антимонопольный комитет Украины с требованием расследовать признаки монопольного положения группы ДТЭК на рынке генерации электроэнергии.

Как следует из данных, обнародованных представителями АМКУ на заседании 20 ноября, рыночная доля энергохолдинга ДТЭК в производстве электроэнергии не превышает 26%. «Но есть Регулятор. И поэтому у ДТЭКа нет возможностей злоупотреблять и влиять на цену», - заявила Нижник.
В свою очередь в пресс службе ДТЭК заявляли, что холдинг не является монополистом и надеется на объективное и прозрачное расследование ситуации на рынке электроэнергии.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы “Систем Кэпитал Менеджмент“ (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Холдингу делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.
 

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