Рабинович: Если Медведчук единственный человек, которого слушает Россия, – этим нужно пользоваться

Руководство Российской Федерации доверяет члену "Оппозиционной платформы – За життя" Виктору Медведчуку, и этим нужно пользоваться в украинских целях. Об этом народный депутат и лидер платформы Вадим Рабинович заявил телеканалу "112 Украина", комментируя заявление президента Петра Порошенко о том, что Медведчук является единственным информационным каналом между президентами Украины и России.

"Для того чтобы устанавливать мир и решать вопрос освобождения военнопленных – нужна добрая воля обеих сторон. Мы сами выбираем, с кем разговариваем мы, они сами выбирают, с кем разговаривают они. Для них Медведчук является понятным и никогда не подводившим их каналом – все остальные каналы их дурили много раз. Поэтому Медведчуку доверяют, и этим надо пользоваться в украинских целях", – считает парламентарий.

По его словам, именно Виктор Медведчук является "ключом к миру" в нашей стране.

"В первые дни прихода в партию Виктора Медведчука я говорил и повторюсь еще раз: "золотой ключик" к миру находится в нашей партии. И раз выборные процессы уже начались, я скажу вот что: когда вы пойдете на выборы и будете голосовать за мир, выбирайте нашу партию и того кандидата, которого она выдвинула в президенты. И не потому что он самый замечательный – все несовершенны. А потому, что мир сегодня находится в наших руках", – призвал народный депутат.

Также политик прокомментировал актуальность работы в "минском формате".

"И СБУ, и Евгений Марчук, и любой другой человек, который прилагает хоть малейшее усилие для приближения мира в стране и освобождения наших людей, должен работать. Но пока единственным человеком, которого хотят слушать обе стороны, является Виктор Медведчук. И я думаю, что он успешно справляется со своей работой, иначе президент уже нашел бы кого-то другого. Думаю, что он занимает правильную позицию, являясь передаточным звеном между двумя президентами. Поэтому Медведчук делает все правильно, и Порошенко прав в том, что он должен делать свою работу президента, а переговорщики – свою", – резюмировал Вадим Рабинович.