Варфоломей принял епархии Симеона и Александра под свое крыло
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Патриарх Варфоломей принял епархии митрополивтов Симеона и Александра (Драбинко) под свою юрисдикцию. Об этом идет речь в письме, которое в Facebook опубликовал митрополит Александр.
Таким образом, по мнению Драбинко, его и Симеона отстранение от епархий и запрет им на священнослужение является недействительным.
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“Ваша епархия, которая ранее подпала под другую церковную юрисдикцию, теперь относится к Великой Константинопольской Христовой Церкви и признается ее истинной дочерью“, - отмечается в письме Варфоломея.
“Мы пришли к решению посредством этой Патриаршей Грамоты принять Вас в юрисдикцию нашего Святейшего Апостольского и Патриаршего Вселенского Престола, освобождая от всякой ответственности, или обвинения каким бы то ни было церковным органом“, - отметил он.
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Ранее УПЦ МП отстранила митрополитов и архиереев, участвовавших в Объединительном соборе 15 декабря, от епархий и запретила им священнослужение. Церковь также объявила, что уже нашла замену Винницкому митрополиту Симеону.