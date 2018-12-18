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Варфоломей принял епархии Симеона и Александра под свое крыло

Комментариев: 3
В письме Вселенского патриарха уточняется, что все другие решения любых церковных органов являются недействительными.
По словам Драбинко, Варфоломей заверил, что митрополиты сохранят свои епархии
По словам Драбинко, Варфоломей заверил, что митрополиты сохранят свои епархии
facebook.com/oleksandr.drabinko

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Патриарх Варфоломей принял епархии митрополивтов Симеона и Александра (Драбинко) под свою юрисдикцию. Об этом идет речь в письме, которое в Facebook опубликовал митрополит Александр.

Таким образом, по мнению Драбинко, его и Симеона отстранение от епархий и запрет им на священнослужение является недействительным.

В письме патриарха уточняется, что епархия Александра теперь подчиняется Константинополю
В письме патриарха уточняется, что епархия Александра теперь подчиняется Константинополю
facebook.com/oleksandr.drabinko

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“Ваша епархия, которая ранее подпала под другую церковную юрисдикцию, теперь относится к Великой Константинопольской Христовой Церкви и признается ее истинной дочерью“, - отмечается в письме Варфоломея.

Обвинения в адрес митрополитов в Константинополе считают недействительными
Обвинения в адрес митрополитов в Константинополе считают недействительными
facebook.com/oleksandr.drabinko

“Мы пришли к решению посредством этой Патриаршей Грамоты принять Вас в юрисдикцию нашего Святейшего Апостольского и Патриаршего Вселенского Престола, освобождая от всякой ответственности, или обвинения каким бы то ни было церковным органом“, - отметил он.

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Ранее УПЦ МП отстранила митрополитов и архиереев, участвовавших в Объединительном соборе 15 декабря, от епархий и запретила им священнослужение. Церковь также объявила, что уже нашла замену Винницкому митрополиту Симеону.

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Теги: УПЦ МП, Вселенский патриархат, Варфоломей, Александр, Симеон
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Комментариев (3)
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Peyot    18.12.2018, 14:48
Оценка:  -1
Peyot
руских уже два дня спрашиваю говорили они или не говорли меньше года назад что самым какнонинчым есть Вселенский патриархат? А руские молчат в беззубой своей злоси и плют желчью во все стороны...)))))
Shurat77    18.12.2018, 14:39
Оценка:  +2
Shurat77
С этой бумажкой могут только в туалет сходить, как средневековая индульгенция прощение всех грехов.
Peyot    18.12.2018, 14:49
Оценка:  -1
Peyot
в туалет можно теперь сходить со всеми бумажками которые выпускает ваша кгбшная секта рпц и ее глава генерал полковник фсб гундяев)))))))
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