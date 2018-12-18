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Работники "Укрзализныци" похищали грузы и вымогали взятки за безопасный проезд

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Руководителям местного филиала грозят сроки от пяти до 10 лет тюрьмы.
СБУ поймала взяточников и вымогателей, которые работали на железной дороге
СБУ поймала взяточников и вымогателей, которые работали на железной дороге
ssu.gov.ua

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Работники Днепровского отряда военизированной охраны филиала “Приднепровская железная дорога“ АО “Укрзализныця“  систематически получали взятки за “безопасный провоз“ грузов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Один из руководителей за безопасный провоз груза попросил 400 тысяч грн
Один из руководителей за безопасный провоз груза попросил 400 тысяч грн
ssu.gov.ua

“Должностные лица отряда совместно с представителями местного криминалитета организовали похищение грузов - металла, угля, горюче-смазочных материалов из вагонов, проходящих через железнодорожные станции Запорожской области“, - рассказали в ведомстве.

Одного из злоумышленников поймали, когда он получал последнюю часть взятки в 150 тысяч грн
Одного из злоумышленников поймали, когда он получал последнюю часть взятки в 150 тысяч грн
ssu.gov.ua

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Злоумышленники требовали от владельцев этих грузов неправомерное вознаграждение за сохранение целостности и беспрепятственное следование товаров по территории региона, отметили в СБУ.

“Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства одним из руководителей 400 тысяч грн от частного предпринимателя и задержали чиновника при получении последней части взятки в размере почти 150 тысяч грн“, - добавили в ведомстве. 

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Чиновнику грозит от 5 до 10 лет тюрьмы (ст. 368 УК, часть 3). Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех преступников.

Ранее СБУ раскрыла группу бизнесменов, которые незаконно продавали за границу комплектующие к военной технике.

 

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Теги: вымогательство, Укрзализныця, груз, взятки, СБУ
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Комментариев (2)
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Diderot    18.12.2018, 15:57
Оценка:  -1
Diderot
Наверное не поделились.
Woodbrother    18.12.2018, 16:09
Оценка:  0
Woodbrother
Просто надоели.
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