Работники "Укрзализныци" похищали грузы и вымогали взятки за безопасный проезд

Руководителям местного филиала грозят сроки от пяти до 10 лет тюрьмы.

СБУ поймала взяточников и вымогателей, которые работали на железной дороге ssu.gov.ua

Читай также: СБУ проверит госслужащих с родственниками в Крыму

Работники Днепровского отряда военизированной охраны филиала “Приднепровская железная дорога“ АО “Укрзализныця“ систематически получали взятки за “безопасный провоз“ грузов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Один из руководителей за безопасный провоз груза попросил 400 тысяч грн ssu.gov.ua

“Должностные лица отряда совместно с представителями местного криминалитета организовали похищение грузов - металла, угля, горюче-смазочных материалов из вагонов, проходящих через железнодорожные станции Запорожской области“, - рассказали в ведомстве.

Одного из злоумышленников поймали, когда он получал последнюю часть взятки в 150 тысяч грн ssu.gov.ua

Читай также: В Киеве подполковник СБУ угнал такси - СМИ

Злоумышленники требовали от владельцев этих грузов неправомерное вознаграждение за сохранение целостности и беспрепятственное следование товаров по территории региона, отметили в СБУ.

“Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства одним из руководителей 400 тысяч грн от частного предпринимателя и задержали чиновника при получении последней части взятки в размере почти 150 тысяч грн“, - добавили в ведомстве.

Читай также: Коммерсанты во Львове украли для РФ данные военных и госпредприятий

Чиновнику грозит от 5 до 10 лет тюрьмы (ст. 368 УК, часть 3). Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех преступников.

Ранее СБУ раскрыла группу бизнесменов, которые незаконно продавали за границу комплектующие к военной технике.