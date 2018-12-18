Под Харьковом пытались подорвать железную дорогу

Спецслужбам удалось предотвратить взрыв на железной дороге в Харьковской области.

Служба безопасности Украины предотвратила подрыв железнодорожных путей в Харьковской области.

Об этом сегодняшнем брифинге сказал представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк, передает LB.ua.

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17 декабря правоохранители задержали жителя Луганской области, 1989 года рождения, после закладки бомбы на железнодорожных путях около дренажного моста на границе Харьковской и Луганской областей. Эквивалент взрывчатки составил 2 кг тротила.

Бомба не взорвалась, так как сотрудники СБУ заранее подменили ее на муляж.

“Преступление готовилось представителями “vинистерства государственной безопасности ЛНР“, которое полностью контролируется спецслужбами РФ“, - отметил Настюк.

Организатором диверсии, по версии СБУ, является уроженец Саратовской области России Егор Дубровкин. Он является бывшим сотрудником СБУ, а сейчас служит в “МГБ ЛНР“. Дубровкин объявлен в розыск.

Как сообщалось, в ноябре 2017 в Донецкой области диверсант заложил взрывчатку на ж/д станции.