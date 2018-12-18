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Под Харьковом пытались подорвать железную дорогу

Комментариев: 5
Спецслужбам удалось предотвратить взрыв на железной дороге в Харьковской области.
Сотрудники СБУ заранее подменили бомбу на муляж
Сотрудники СБУ заранее подменили бомбу на муляж
ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины предотвратила подрыв железнодорожных путей в Харьковской области.

Об этом сегодняшнем брифинге сказал представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк, передает LB.ua.

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17 декабря правоохранители задержали жителя Луганской области, 1989 года рождения, после закладки бомбы на железнодорожных путях около дренажного моста на границе Харьковской и Луганской областей. Эквивалент взрывчатки составил 2 кг тротила.

Бомба не взорвалась, так как сотрудники СБУ заранее подменили ее на муляж.

“Преступление готовилось представителями “vинистерства государственной безопасности ЛНР“, которое полностью контролируется спецслужбами РФ“, - отметил Настюк.

Организатором диверсии, по версии СБУ, является уроженец Саратовской области России Егор Дубровкин. Он является бывшим сотрудником СБУ, а сейчас служит в “МГБ ЛНР“. Дубровкин объявлен в розыск.

Как сообщалось, в ноябре 2017 в Донецкой области диверсант заложил взрывчатку на ж/д станции.

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Теги: диверсия, Харьковская область, СБУ
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Комментариев (5)
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deadwest    18.12.2018, 15:56
Оценка:  +1
deadwest
Тем временем, хроники партизанской войны.
deadwest    18.12.2018, 15:56
Оценка:  +1
deadwest
Под Львовом нашли мертвым экс-лидера местного "Правого сектора" Игоря Коцюрубу.Полиция заявляет о суициде, однако местная пресса, ссылаясь на друзей Коцюрубы утверждает, что его жестоко убили, перерезав горло.
deadwest    18.12.2018, 15:56
Оценка:  +1
deadwest
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deadwest    18.12.2018, 15:51
Оценка:  +2
deadwest
На фото хозяйственное мыло)))
fkrfyfan    18.12.2018, 15:47
Оценка:  +1
fkrfyfan
Хозяйственным мылом хотели подорвать?
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