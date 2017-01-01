Парламент увеличил именные стипендии студентам

Уровень именных стипендий Верховной Рады Украины для студентов высших учебных заведений будет повышен.

Парламент увеличил размер именных стипендий Верховной Рады Украины студентам украинских высших учебных заведений.

Соответствующее постановление на заседании во вторник, 18 декабря, поддержали 233 народных депутатов, сообщает УНН.

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Согласно документу, размер именных стипендий Верховной Рады для студентов техникумов, колледжей, училищ (высших учебных заведений I-II уровня аккредитации), обучающимся по образовательной степени (образовательно-квалификационному уровню) младший специалист или бакалавр составит 2130 гривен в месяц.

В свою очередь для студентов университетов, академий, институтов, консерваторий (вузов III-IV уровня аккредитации), научных учреждений, обучающихся по образовательным степеням (образовательно-квалификационному уровню) бакалавр, специалист или магистр, - 2720 грн в месяц.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что увеличение размера именных стипендий ВРУ нужно потому, что президентские стипендии и стипендии Кабмина значительно выше парламентских денежных вознаграждений, что отрицательно сказывается на престиже именных стипендий Верховной Рады.

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Парламентарии убеждены, что принятое постановление повысит уровень доверия к Раде и будет способствовать приостановлению оттока лучших студентов за границу.

Ранее в Украине стипендии студентов с 1 ноября 2017 года повысили на 18%.

Также сообщалось, что правительство приняло постановление об академических стипендиях для студентов. В соответствии с ним, минимальная стипендия составила 1100 гривен.