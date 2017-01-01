Уведомления о посылках "Укрпочты" будут приходить на мобильный

"Укрпочте" разрешили приобщиться к современным технологиям связи.

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"Укрпочта" сможет для уведомления клиентов о доставке им посылок использовать Интернет и СМС-сообщения. Об этом со ссылкой на постановление Кабмина сообщает РБК-Украина.

Во вторник на заседании Кабмина утвердили изменения в правила предоставления услуг почтовой связи.

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Согласно им при оказании услуг связи создаются возможности использования SMS-сообщений и Интернета для оповещения клиентов.

Услуги почтовой связи решили осовременить rbc.ua

Это позволит получать услуги в наиболее удобное для клиентов время, а также внедрить новые способы доставки почтовых отправлений, говорится в пояснительной записке к постановлению.

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Как ранее сообщалось, Кабмин утвердил план действий на 2019 год, состоящий из 500 задач. Кроме того, правительство продолжило эмбарго на поставку товаров из РФ еще на год.