Клиенты находили контакты на специальных сайтах по продаже поддельных справок. В настоящее время доступ к этим сайтам заблокирован.

50 тысяч украинцев притворялись больными и беременными - МОЗ

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50 тысяч украинцев притворялись больными и беременными - МОЗ

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Служба безопасности Украины приостановила деятельность и открыла уголовное производство в отношении организованной группы, занимавшейся подделкой документов, в частности, листов нетрудоспособности, справок о заболеваниях и беременности, а также других документов лечебно-профилактических учреждений.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Организованная группа нелегально действовала в Киеве и Каменском (Днепропетровская обл.). Клиентов участники группы находили через сайты по продаже поддельных справок.

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В настоящее время доступ к этим сайтам заблокирован. Противоправная деятельность полностью прекращена. Три организатора незаконного бизнеса признаны виновными в совершении преступления.

Как установила СБУ, в течение 2016-2018 гг. услугами этой группы воспользовалось более 50 тыс. чел.

Стоит отметить, что подобная деятельность наносит материальный ущерб государственному бюджету на сотни миллионов гривен, поскольку таким образом незаконно возмещаются средства из Фонда социального страхования.

Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в правонарушении.

Как сообщалось 28 ноября, в Украине создадут электронный реестр больничных.