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После встреч в Брюсселе Волкер прилетел в Киев

Комментариев: 5
Спецпредставитель США по вопросам Украины переговорит с Парубием.
Волкер прибыл в Киев с визитом после переговоров в Брюсселе
Волкер прибыл в Киев с визитом после переговоров в Брюсселе
twitter.com/specrepukraine

Во вторник в Киев прилетел с визитом спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады, передает УНН.

Волкер должен провести встречу со спикером Андреем Парубием. Тема разговора в сообщении пресс-службы не уточняется.

Накануне Волкер в Брюсселе уже провел переговоры с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе. Кроме того, он встретился с послом Украины при НАТО Вадимом Пристайко.

“Здорово вернуться в Киев!“, - написал Волкер в Twitter, подтвердив свой визит.

Ранее Волкер не исключал введения Евросоюзом дополнительных санкций против России за ее агрессию в Керченском проливе. По его мнению, следовало бы ограничить вход российских суден в европейские порты, также можно было бы отключить РФ от системы платежей SWIFT.

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Комментариев (5)
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fkrfyfan    18.12.2018, 18:09
Оценка:  -1
fkrfyfan
С логопедом говорить - ещё то испытание
Sancho-s    18.12.2018, 17:52
Оценка:  -1
Sancho-s
Добро пожаловать, господин Волкер!
Григорич    18.12.2018, 17:35
Оценка:  0
Григорич
спецпредставитель США по вопросам Украины...вот она незалежнасть...хозяин государства американец, хозяин церкви турок...
Мухоморище    18.12.2018, 17:50
Оценка:  0
Мухоморище
Не рви пердак,мокша)))Избу лучше подмети грязную.)))
Sancho-s    18.12.2018, 17:51
Оценка:  +1
Sancho-s
Запоребриком, конечно, виднее)))
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