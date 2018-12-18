После встреч в Брюсселе Волкер прилетел в Киев
Во вторник в Киев прилетел с визитом спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады, передает УНН.
Волкер должен провести встречу со спикером Андреем Парубием. Тема разговора в сообщении пресс-службы не уточняется.
Накануне Волкер в Брюсселе уже провел переговоры с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе. Кроме того, он встретился с послом Украины при НАТО Вадимом Пристайко.
“Здорово вернуться в Киев!“, - написал Волкер в Twitter, подтвердив свой визит.
Great to be back in Kyiv! pic.twitter.com/uRUM4fEHuY— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 18 декабря 2018 г.
Ранее Волкер не исключал введения Евросоюзом дополнительных санкций против России за ее агрессию в Керченском проливе. По его мнению, следовало бы ограничить вход российских суден в европейские порты, также можно было бы отключить РФ от системы платежей SWIFT.