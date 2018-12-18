Тодуров получил 100% голосов и остался главой Института сердца

Кроме него, на должность претендовали еще три кандидата.

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Научные сотрудники выбрали директором Института сердца Бориса Тодурова. Таким образов, он сохранил свою должность, написал в Facebook нардеп Валерий Дубиль.

Тодуров получил 22 голоса из 22 возможных - за него проголосовали 100% сотрудников. Кроме него, на пост главы института претендовал замглавы Института сердца Виталий Демянчук.

Кроме того, в выборах приняли участие заведующий хирургического отделения Владимир Попов и ведущий научный сотрудник Центра детской кардиологии и кардиохирургии Александр Довгань.

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День выборов глав Института сердца, как ранее сообщалось, был не тихим - в Институт прибыли политики, врачи и журналисты и "титушки".