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Тодуров получил 100% голосов и остался главой Института сердца

Комментариев: 2
Кроме него, на должность претендовали еще три кандидата.
Тодурова снова избрали главой Института сердца, сообщил нардеп Дубиль
Тодурова снова избрали главой Института сердца, сообщил нардеп Дубиль
facebook.com/dubil.valerii

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Научные сотрудники выбрали директором Института сердца Бориса Тодурова. Таким образов, он сохранил свою должность, написал в Facebook нардеп Валерий Дубиль.

Тодуров получил 22 голоса из 22 возможных - за него проголосовали 100% сотрудников. Кроме него, на пост главы института претендовал замглавы Института сердца Виталий Демянчук.

Кроме того, в выборах приняли участие заведующий хирургического отделения Владимир Попов и ведущий научный сотрудник Центра детской кардиологии и кардиохирургии Александр Довгань. 

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День выборов глав Института сердца, как ранее сообщалось, был не тихим - в Институт прибыли политики, врачи и журналисты и "титушки".

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Теги: Тодуров, Институт сердца, выборы, Киев
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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    18.12.2018, 17:44
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Вот и чудненько! Мои поздравления!
Sancho-s    18.12.2018, 17:26
Оценка:  +1
Sancho-s
А титуханов зачем привезли?
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