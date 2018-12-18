Кабмин принял новую морскую доктрину на ближайшие 7 лет

Доктрина должна укрепить позиции нашей страны с учетом российской агрессии в морских акваториях.

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Кабмин на своем заседании во вторник утвердил Морскую доктрину Украины до 2035 года. Об этом сообщил у себя в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.

“Это крайне важное решение для Украины, особенно учитывая агрессию РФ на Азове“, - написал он. По словам Омеляна, доктрина разработана Министерством инфраструктуры и поддержана Минобороны, МВД, ГосЧС и правительством в целом.

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Омелян заверил, что новый документ должен усилить позиции Украины в Азовском и Черном морях, Керченском проливе с учетом действий РФ как страны-агрессора.

“Украина не ослабит своих позиций на море, не прекратят свою работу украинские порты“, - подчеркнул он.

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“Обновленная Морская доктрина Украины - это комплексный стратегический документ, определяющий приоритеты последовательной морской политики Украины на долгосрочную перспективу“, - заверил министр.

В ближайшее время текст доктрины обещают разместить на сайте Кабмина и сайте Мининфраструктуры.

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Напомним, ранее Кабмин продолжил запрет на ввоз отдельных российских товаров в Украину еще на год. Кроме того, правительство утвердило план своих действий на будущий год.