Разошлись пораньше: Парубий грозил депутатам опубликовать списки прогульщиков

Верховная Рада полчаса не могла принять ни одного решения из-за отсутствия людей в зале.

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Народные депутаты полчаса в конце рабочего дня не могли принять ни одного решения из-за отсутствия достаточного числа людей в зале.

Так, спикер Андрей Парубий несколько раз ставил на рейтинговое голосование законопроекты, включая проект о поддержке угольной промышленности, но они не набирали даже 200 голосов.

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Спикер призывал депутатов вернуться в зал, но количество проголосовавших редко достигало отметки выше 170.

В итоге спикер разозлился и поставил на голосование вопрос о количестве присутствующих в зале на пленарном заседании. “Если сейчас не наберется в зале 226 депутатов, я опубликую списки прогульщиков в “Голосе Украины“, и вы уже перед своими избирателями будете отвечать за свое отсутствие на работе“, - пригрозил Парубий.

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Свое присутствие в зале электронным голосованием (которое может быть и неточным, учитывая “кнопкодавство“) подтвердили 238 депутатов. Закон о поддержке угольной промышленности набрал 230 голосов. При этом нардепы упрекнули Парубия в том, что он так поздно ставит важные законы на голосование.

“Военный находится на службе до конца рабочего дня, то же делает врач, учитель и любой порядочный человек“, - возмутился в ответ спикер.

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Напомним, ранее парламент принял в первом чтении законопроект об ужесточении штрафов за незаконное ношение военной формы и наград.