Венгрия откроет бесплатные курсы украинского языка в Закарпатье

Обучение на курсах украинскому языку будет бесплатным, а цель проекта - снять напряжение в отношениях Украины и Венгрии.

Языковые курсы будут действовать на базе Закарпатского венгерского Института им. Ф. Ракоци II radiosvoboda.org

Официальный Будапешт начал вкладывать средства в повышение уровня владения украинским языком для этнических венгров, живущих в Закарпатье. Об этом заявил на встрече с журналистами в Закарпатской области представитель венгерского правительства, уполномоченный министра по сотрудничеству приграничных регионов Венгрии и Украины Иштван Грежа, пишет во вторник, 18 декабря, Европейская правда.

В частности, Грежа сообщил, что обучение на курсах украинскому языку будет бесплатным, а цель проекта - снять напряжение в отношениях Украины и Венгрии. Ранее в Закарпатье начали работать курсы венгерского для всех желающих, которые также являются бесплатными.

"Учитывая ситуацию, которая сложилась в отношениях наших стран, я предложил организовать курсы украинского языка для закарпатских венгров параллельно с курсами венгерского языка для закарпатцев", - рассказал он.

По словам Грежи, за первые 48 часов, как был объявлен набор на курсы украинского языка, на них записалось более 300 венгров Закарпатья.

"Эти курсы - это жест. Если украинское правительство думает, что закарпатские венгры не знают украинского языка, тогда давайте создадим условия, чтобы люди изучили этот язык", - подчеркнул он.

Как предполагается, само обучение должно стартовать в начале 2019 года.

"Запись на курсы началась на прошлой неделе. Сами курсы стартуют уже с января. Количество мест на курсы украинского для венгров Закарпатья - неограниченно. Сколько будет желающих, столько мы обеспечим обучение", - пообещал правительственный уполномоченный.

Как ожидается, курсы будут действовать на базе Закарпатского венгерского Института имени Ференца Ракоци II, который также финансируется венгерской стороной, по учебным методикам данного института. Проект воплощает благотворительный фонд Genius, который работает на базе института.

Ранее США призвали Венгрию прекратить блокировать Украину в НАТО.

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев и Будапешт налаживают отношения.

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