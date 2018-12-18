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Венгрия откроет бесплатные курсы украинского языка в Закарпатье

Комментариев: 6
Обучение на курсах украинскому языку будет бесплатным, а цель проекта - снять напряжение в отношениях Украины и Венгрии.
Языковые курсы будут действовать на базе Закарпатского венгерского Института им. Ф. Ракоци II
Языковые курсы будут действовать на базе Закарпатского венгерского Института им. Ф. Ракоци II
radiosvoboda.org

Официальный Будапешт начал вкладывать средства в повышение уровня владения украинским языком для этнических венгров, живущих в Закарпатье. Об этом заявил на встрече с журналистами в Закарпатской области представитель венгерского правительства, уполномоченный министра по сотрудничеству приграничных регионов Венгрии и Украины Иштван Грежа, пишет во вторник, 18 декабря, Европейская правда.

В частности, Грежа сообщил, что обучение на курсах украинскому языку будет бесплатным, а цель проекта - снять напряжение в отношениях Украины и Венгрии. Ранее в Закарпатье начали работать курсы венгерского для всех желающих, которые также являются бесплатными.

"Учитывая ситуацию, которая сложилась в отношениях наших стран, я предложил организовать курсы украинского языка для закарпатских венгров параллельно с курсами венгерского языка для закарпатцев", - рассказал он.

По словам Грежи, за первые 48 часов, как был объявлен набор на курсы украинского языка, на них записалось более 300 венгров Закарпатья.

"Эти курсы - это жест. Если украинское правительство думает, что закарпатские венгры не знают украинского языка, тогда давайте создадим условия, чтобы люди изучили этот язык", - подчеркнул он.

Как предполагается, само обучение должно стартовать в начале 2019 года.

"Запись на курсы началась на прошлой неделе. Сами курсы стартуют уже с января. Количество мест на курсы украинского для венгров Закарпатья - неограниченно. Сколько будет желающих, столько мы обеспечим обучение", - пообещал правительственный уполномоченный.

Как ожидается, курсы будут действовать на базе Закарпатского венгерского Института имени Ференца Ракоци II, который также финансируется венгерской стороной, по учебным методикам данного института. Проект воплощает благотворительный фонд Genius, который работает на базе института.

Ранее США призвали Венгрию прекратить блокировать Украину в НАТО.

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев и Будапешт налаживают отношения.

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Теги: Языковой вопрос, Венгрия, Закарпатье, языки, Берегово, язык, украинский язык, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Антибес    18.12.2018, 20:00
Оценка:  -1
Антибес
На Закарпатье есть немало населённых пунктов где не только не разговаривают на украинском языке,но и каких-либо упоминаний об Украине,нет вообще!И это правильно,ибо Венгрия-это не Украина.Аминь.)))))))))))
Антибес    18.12.2018, 19:57
Оценка:  -1
Антибес
Чукчеобразная Виолетта,т.е.насильственная украинизация,посредством ТВ,радио и т.п.не прошла?Так такая украинизация не пройдёт и в восточных областях,где львиная доля населения разговаривает на русском языке.)))))))))))
weightless    18.12.2018, 20:02
Оценка:  +1
weightless
Вам везде мерещится Виолетта)
Я так понимаю, это любофф?
Антибес    18.12.2018, 19:13
Оценка:  -2
Антибес
Венгрия откроет бесплатные курсы украинского языка в украинском Закарпатье?Ахахахахахахаха!!!!!!
weightless    18.12.2018, 19:52
Оценка:  -2
weightless
Чукча - не читатель, чукча - писатель)
написано: для этнических венгров
ВосставшийИзБана    18.12.2018, 19:57
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Для тех, что в школу не ходили? А кто будет контролировать, что на этих курсах будут преподавать?
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