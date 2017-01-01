Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кабмин расширил санкционный список против России

Комментариев: 0
Правительство предлагает ввести ограничительные меры против ряда российских физических и юридических лиц.
Украина намерена расширить антироссийские санкции
Украина намерена расширить антироссийские санкции
mtot.gov.ua

Кабинет министров на заседании во вторник, 18 декабря, одобрил и внес на рассмотрение СНБО предложения по применению санкций к физическим и юридическим лицам России. Об этом сообщает пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц (МинВОТ).

В частности, предлагается применить санкции к: 23 физическим лицам, которые были привлечены к проведению незаконных археологических поисковых работ на объектах культурного наследия или которые приняли участие в мероприятиях, направленных на легитимизацию аннексии Крыма.

Также санкции предлагается применить к некоторым российским предприятиям и предприятиям из стран Европы, которые обеспечивают деятельность ООО Титановые инвестиции в Армянске на территории Крыма: к 14 юридическим лицам, привлеченным к поставке материалов, оборудования и услуг для заводов оборонно-промышленного комплекса РФ на временно оккупированных территориях; к некоторым юридическим лицам, привлеченным к организации перевозок через порты Темрюк, Кавказ и Керченскою паромную переправу.

Кроме того, предлагается принять санкционные меры к некоторым физическим лицам, которые являются руководителями/учредителями юрлиц, привлеченных к строительству тмоста через Керченский пролив.

Отмечается, что введение санкций ко всем причастным юридическим и физическим лицам сделает невозможным экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами ЕС и США, что в последующем будет способствовать возвращению оккупированных территорий в правовое поле Украины.

Отметим, на сегодняшнем заседании Кабмин продлил действие эмбарго на российские товары, введенное в 2016 году.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Украина, Крым, СНБО, Кабмин Украины, санкции, санкции против России, МинВОТ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь