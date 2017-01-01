Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Взрывы в Калиновке: военная прокуратура назвала основную версию

Комментариев: 0
Одна из основных версий - проникновение посторонних лиц на территорию арсенала и умышленное инициирование ими детонации боеприпасов.
Военная прокуратура назвала основную версию взрывов в Калиновке
Военная прокуратура назвала основную версию взрывов в Калиновке

Основной версией взрывов на военных складах в Калиновке Винницкой области является проникновение неустановленных лиц на территорию арсенала, которые умышленно совершили детонацию боеприпасов. Об этом сообщили в Военной прокуратуре Винницкого гарнизона Центрального региона Украины, пишет УНН во вторник, 18 декабря.

В военной прокуратуре отметили, что по делу взрывов на арсенале в Калиновке сообщение о подозрении конкретным лицам осуществляется только после всестороннего и полного досудебного расследования в соответствии с требованиями УПК и при наличии неопровержимых доказательств их вины. 

Ранее министр обороны Степан Полторак сообщил, что более 20 генералов привлекли к ответственности из-за взрывов, происходивших на складах боеприпасов за последние три года.

Напомним, 26 сентября 2017 года на военных складах под Винницей произошел пожар и взрывы боеприпасов. Там хранились тысячи тонн ракет для систем залпового огня Смерч, Ураган и Град.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: боеприпасы, взрыв, пожар, прокуратура, склад, Винницкая область, Калиновка, Взрывы под Винницей
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь