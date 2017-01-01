Взрывы в Калиновке: военная прокуратура назвала основную версию

Одна из основных версий - проникновение посторонних лиц на территорию арсенала и умышленное инициирование ими детонации боеприпасов.

Основной версией взрывов на военных складах в Калиновке Винницкой области является проникновение неустановленных лиц на территорию арсенала, которые умышленно совершили детонацию боеприпасов. Об этом сообщили в Военной прокуратуре Винницкого гарнизона Центрального региона Украины, пишет УНН во вторник, 18 декабря.

В военной прокуратуре отметили, что по делу взрывов на арсенале в Калиновке сообщение о подозрении конкретным лицам осуществляется только после всестороннего и полного досудебного расследования в соответствии с требованиями УПК и при наличии неопровержимых доказательств их вины.

Ранее министр обороны Степан Полторак сообщил, что более 20 генералов привлекли к ответственности из-за взрывов, происходивших на складах боеприпасов за последние три года.

Напомним, 26 сентября 2017 года на военных складах под Винницей произошел пожар и взрывы боеприпасов. Там хранились тысячи тонн ракет для систем залпового огня Смерч, Ураган и Град.

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