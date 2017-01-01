В Украине продлили запрет на закрытие шахт

В Украине продлили мораторий на закрытие шахт путем ареста счетов и объявления процедуры банкротства.

В Украине продолжили запрет на закрытие шахт путем ареста счетов и объявления банкротства vchaspik.ua

Верховная Рада утвердила продление моратория на закрытие шахт путем ареста счетов и объявления процедуры банкротства. Соответствующий законопроект на заседании во вторник, 18 декабря, поддержали 230 народных депутатов, сообщает УНН.

Согласно законопроекту, временно, до 1 января 2022 года, подлежат остановке исполнительные производства, меры принудительного исполнения решений относительно государственных угледобывающих предприятий. В этот же период не возбуждаются дела о банкротстве государственных угледобывающих предприятий.

Ранее горняки шахты Лесная во Львовской области начали подземный протест. Они бастуют из-за задолженности по зарплате.

Также сообщалось, что горняки шахты имени Капустина ОАО Лисичанскуголь (Луганская область), находившиеся под землей 30 суток, прекратили голодовку и вышли на поверхность.

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