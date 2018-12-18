Facebook заблокировал страницу Национального корпуса

В политсиле добавляют, что администрация соцсети второй раз за год демонстрирует предвзятость к Нацкорпусу.

В Национальном корпусе сообщают о втором за год блокировании страниц политсилы в соцсетях Facebook и Instagram за публикацию двухнедельной давности с акции "Нет - кремлевским оккупантам!", что в администрации соцсети расценили как "враждебные высказывания".

"Акция с участием Нацкорпуса и Нацдружин проходила в Киеве возле Администрации президента с требованиями к украинской власти разорвать дипотношения с РФ, ограничить деятельность российского бизнеса в Украине на время войны и тому подобное. Отметим, что ни на фото, ни на видео, ни в тексте описания мероприятия, опубликованных на Facebook, не было ни одного запрещенного законом символа, лозунга и изображения", - сообщают в Нацкорпусе во вторник, 18 декабря.

В политсиле добавляют, что администрация соцсети второй раз за год демонстрирует предвзятость к Нацкорпусу и украинским националистам в целом. "Мы не первые и, наверное, не последние, кто попал под прокремлевское влияние администрации Facebook", - отметили в партии.

В партии сообщили, что нынешнее блокирование страниц будут обжаловать, но из предыдущего опыта уверены, что это бесполезно.

Ранее силовики задержали украинца, который готовил в Херсоне теракт против представителя Национального корпуса.

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