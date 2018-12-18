Во Львове закроют крупнейший ВУЗ из-за "неподъемного" отопления

Вынужденные каникулы у студентов Львовской политехники продлятся с 1 января по 25 февраля. На это время закроют все корпуса ВУЗа.

Студентов крупнейшего львовского университета НУ Львовская политехника на два месяца отправят на вынужденные зимние каникулы ради экономии на отоплении в ВУЗе. Для того, чтобы догнать учебную программу в университете сократят период каникул летом, сообщает во вторник, 18 декабря, Zaxid.net.

Проректор по научно-педагогической работе Львовской политехники Олег Давидчак рассказал, что зимние каникулы у студентов начнутся с 1 января и продлятся до 25 февраля. При этом на время каникул закроют все 23 корпуса университета.

"Мы составили такой график, которым запланировали длиннее каникулы зимой, зато мы уменьшили летние каникулы. 25 февраля наши студенты выходят на обучение и учатся до 10 июня, затем до конца июня - сессия, а семестр завершается 30 июня", - уточнил он.

По словам Давидчака, продолжить зимние каникулы решили, в частности, из-за подорожания коммунальных услуг.

"При планировании каникул учитывались возможности оплаты коммунальных услуг, поскольку у нас есть недостаток этих средств. И если бы не было такой ситуации, то мы могли бы начать летние каникулы с 1 июня, а так начинаем с 1 июля", - пояснил он.

В свою очередь представитель НУ Львовская политехника Ярослав Мельник рассказал, что зимой стоимость коммунальных услуг в университете за один день составляет около 350 тыс. грн, что в полтора раза выше, чем в теплый период года.

"Это неподъемная для нас цифра", - констатировал он.

Ранее стало известно, что Одесский национальный университет имени Ильи Мечникова с Нового года и до конца февраля будет работать в ограниченном режиме: студентов отпустят на каникулы, а научным сотрудникам запретят долго оставаться на рабочих местах.

Также сообщалось, что из-за отсутствия теплоснабжения во всех 17 корпусах Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича отменили занятия.

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