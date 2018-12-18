В Украине сократилось количество населения

В текущем году, по данным Госстата, на 100 умерших украинцев приходилось всего лишь 59 рожденных.

За десять месяцев численность украинцев сократилась на 187,9 тысяч человек Корреспондент.net

Численность наличного населения Украины на протяжении января-октября 2018 года уменьшилась на 187,9 тысяч человек. Соответствующие данные обнародовала Государственная служба статистики во вторник, 18 декабря.

По оценке статистического ведомства, численность имеющегося населения в Украине на 1 ноября 2018 года составляла 42 198,5 тысяч человек.

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших - 59 рожденных", - отмечается в сообщении.

Напомним, в течение января-сентября 2018 года численность населения Украины уменьшилась на 165,6 тысяч человек. А численность населения Украины за восемь месяцев (с января по август 2018 года) сократилась на 152,4 тысячи лиц.

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