В Украине сократилось количество населения
Численность наличного населения Украины на протяжении января-октября 2018 года уменьшилась на 187,9 тысяч человек. Соответствующие данные обнародовала Государственная служба статистики во вторник, 18 декабря.
По оценке статистического ведомства, численность имеющегося населения в Украине на 1 ноября 2018 года составляла 42 198,5 тысяч человек.
"Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших - 59 рожденных", - отмечается в сообщении.
Напомним, в течение января-сентября 2018 года численность населения Украины уменьшилась на 165,6 тысяч человек. А численность населения Украины за восемь месяцев (с января по август 2018 года) сократилась на 152,4 тысячи лиц.
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