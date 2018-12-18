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Савченко продлили арест

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Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для внефракционного нардепа.
Суд продлил арест Савченко на 60 суток
Суд продлил арест Савченко на 60 суток
Віра Савченко/Facebook

Внефракционному народному депутату Надежде Савченко, которая подозреваются в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, продлили арест. Соответствующее решение принял Шевченковский райсуд Киева во вторник, 18 декабря.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, продлив арест на 60 суток.

Савченко повезли на операцию

Ранее Савченко, прекратившая 13 декабря сухую голодовку, заявила о частичной потере зрения и слуха.

 

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Теги: суд, арест, Савченко, Надежда Савченко, Савченко новости, суд над Савченко
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Источник: Гордон

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Комментариев (1)
sharry-sharry    18.12.2018, 23:21
Оценка:  0
sharry-sharry
На свалку истории ее,невменяемая,непредсказуемая женщина,у которой периодически "не все дома"...
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