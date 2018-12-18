Савченко продлили арест

Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для внефракционного нардепа.

Внефракционному народному депутату Надежде Савченко, которая подозреваются в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, продлили арест. Соответствующее решение принял Шевченковский райсуд Киева во вторник, 18 декабря.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, продлив арест на 60 суток.

Савченко повезли на операцию

Ранее Савченко, прекратившая 13 декабря сухую голодовку, заявила о частичной потере зрения и слуха.

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