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Волкер обсудил с Полтораком ситуацию в Азове

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Полторак сообщил Волкеру, что уже выполнено большинство мероприятий, запланированных в связи с введением военного положения.
Волкер и Полторак на встрече в Киеве 18 декабря 2018 года
Волкер и Полторак на встрече в Киеве 18 декабря 2018 года
Міноборони

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер встретился с министром обороны Украины Степаном Полтораком. Встреча прошла во время визита американского дипломата в Киев 18 декабря, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

По данным ведомства, стороны обсудили вопросы региональной безопасности, ситуацию в Азово-Черноморском регионе и милитаризацию Россией Крыма и оккупированных районов Донбасса.

Так, Полторак сообщил Волкеру, что по состоянию на сегодняшний день выполнено большинство мер, запланированных в связи с введением военного положения.

Министр также поблагодарил США "за устойчивую позицию" в вопросе поддержки Украины.

В свою очередь в Twitter американского посольства в Киеве отметили: Волкер подчеркнул, что "агрессия России неприемлема". "Россия должна освободить украинских членов экипажа, вернуть украинские суда, а также не препятствовать морскому транзиту в и из украинских портов", – сказано в сообщении.

Ранее Волкер не исключил, что в ближайшее время США могут ввести новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе. 

 

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Теги: Украина, Украина-Россия, Керченский пролив, Азовское море, Степан Полторак, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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iseamaster    19.12.2018, 00:10
Оценка:  -1
iseamaster
Во львовской тюрьме жестоко убит российский доброволец, сражавшийся за ЛНР. Ровно год назад в числе пяти человек, Ирочка Геращенка вычеркнула его фамилию из списка обмена.... Обещала обменяять на украинского заключённого в РФ. Цикаво, его в таком же физическом состоянии обменивать будут?
Мухоморище    18.12.2018, 23:26
Оценка:  +1
Мухоморище
Азов-это город в Эрэфии.Есть Азовское море.Какой долбо...б придумал так сокращать.
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