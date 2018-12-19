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Епифаний поговорил с госсекретарем США

Комментариев: 9
Помпео призвал Епифания "уважать возможность всех украинцев исповедовать религию по своему выбору".
Глава Православной церкви Украины Епифаний
Глава Православной церкви Украины Епифаний
cerkva.info


Государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с главой новой украинской православной автокефальной церкви митрополитом Епифанием, сообщает пресс-служба Госдепа.

Помпео напомнил о поддержке США религиозной свободы и суверенитета Украины. "Госсекретарь призвал уважать возможность всех украинцев исповедовать религию по своему выбору", –   говорится в сообщении Госдепа.

На сайте Госдепа также отмечается, что создание новой православной церкви на Украине является "историческим событием для страны".

Как сообщал Корреспондент.net, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины. Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

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Теги: православная церковь, Майкл Помпео, томос, митрополит Епифаний
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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Мухоморище    19.12.2018, 09:41
Оценка:  -3
Мухоморище
Мокши, поздравляю вас с Днём Святого Николая!!! Побольше вам сытных щей,большой цены на нефть,работоспособного робота Бориса,летающего такси и большой дистанции с Украиной!!!
farfalle    19.12.2018, 10:48
Оценка:  0
farfalle
Ну и вам больших урожаев меда и улиток. Ведь ни робота, ни самолетов вы уже делать не умеете
Здабyляка    19.12.2018, 11:13
Оценка:  0
Здабyляка
Делай лапти и гони стекломой, пыдор ватный))
fkrfyfan    19.12.2018, 08:43
Оценка:  0
fkrfyfan
Самая "независемая" уже отчиталась перед хозяином
Asmo    19.12.2018, 09:14
Оценка:  -2
Asmo
а шо такое? Трамп уже не ваш, шампанского не будет? )
*******    19.12.2018, 09:59
Оценка:  -1
*******
А ты кому полоны бьешь?
Чей крепостной?
Антибес    19.12.2018, 04:18
Оценка:  -4
Антибес
А поговорил на каком языке?На турецком?)))))))))
Мыкола    19.12.2018, 05:46
Оценка:  -1
Мыкола
На языке : чего изволите? С начальством надо только на таком языке разговаривать!
*******    19.12.2018, 10:00
Оценка:  -2
*******
Все нравилось как у вата зад пылает...……...
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