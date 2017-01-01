Порошенко предостерег радикалов от захватов храмов
Президент Петр Порошенко предостерег представителей радикальных организаций от захватов храмов Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом глава государства заявил на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами ВУЗов во вторник, 18 декабря, в Тернополе, передает Интерфакс-Украина.
"Я хочу предостеречь отдельных радикалов, которые завтра пойдут отнимать храмы (УПЦ МП – ред.), – этого нельзя делать. Вы храмы будете отнимать не у Москвы, вы храмы будете отнимать у общины, которая станет на их защиту. И работать надо с общиной, убедить и объяснить, что после того, как создана каноническая Украинская церковь, зачем вам бродить где-либо, приходите к нам", – сказал Порошенко.
По словам Порошенко, подобное поведение будет только на руку России, "потому что Кремль хочет, чтобы у нас во время объединения началась религиозная война или, по крайней мере, пролилась кровь".
Президент подчеркнул, что процесс объединения церквей долгий, но необратимый. По словам Порошенко, уже сейчас большое количество священников и мирян о"тказываются слушать приказы Кремля и готовы перейти в Православную церковь Украины".
Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины. Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Он исключил захват храмов УПЦ МП.
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