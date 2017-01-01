Порошенко предостерег радикалов от захватов храмов

Глава государства предостерег представителей радикальных организаций от захватов храмов УПЦ МП.



Президент Петр Порошенко предостерег представителей радикальных организаций от захватов храмов Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом глава государства заявил на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами ВУЗов во вторник, 18 декабря, в Тернополе, передает Интерфакс-Украина.

"Я хочу предостеречь отдельных радикалов, которые завтра пойдут отнимать храмы (УПЦ МП – ред.), – этого нельзя делать. Вы храмы будете отнимать не у Москвы, вы храмы будете отнимать у общины, которая станет на их защиту. И работать надо с общиной, убедить и объяснить, что после того, как создана каноническая Украинская церковь, зачем вам бродить где-либо, приходите к нам", – сказал Порошенко.

По словам Порошенко, подобное поведение будет только на руку России, "потому что Кремль хочет, чтобы у нас во время объединения началась религиозная война или, по крайней мере, пролилась кровь".

Президент подчеркнул, что процесс объединения церквей долгий, но необратимый. По словам Порошенко, уже сейчас большое количество священников и мирян о"тказываются слушать приказы Кремля и готовы перейти в Православную церковь Украины".

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины. Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Он исключил захват храмов УПЦ МП.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet