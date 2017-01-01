Сутки на Донбассе: 13 вражеских обстрелов, ранен один боец ВСУ

Четыре раза во вторник сепаратисты стреляли из оружия, запрещенного минскими соглашениями.

За сутки на Донбассе зафиксировали 13 обстрелов Прес-центр штабу ООС

В течение минувших суток сепаратисты 13 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, ранен украинский военнослужащий.

Об этом в среду, 19 декабря, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

Читай также: Украинская бронетехника досрочно передала ВСУ автомобили Варта

“При этом зафиксировано четыре случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями… В результате боевых действий, один украинский военный получил ранения“, – говорится в сводке штаба ООС.

Отмечается, что сепаратисты совершили обстрелы из артиллерии калибра 122-мм и из минометов калибра 120-мм в районе населенного пункта Новотошковское и 82-мм в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении, в районе населенного пункта Павлополь на Мариупольском направлении.

Читай также: Украинские системы противотанковой защиты испытают в Турции

Кроме того, опорные пункты ООС были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Славное, Авдеевка, Пески - на Донецком направлении, а также вблизи населенного пункта Крымское и Чермалык, Лебединское, Павлополь на Мариупольском направлении.

“Для подавления огневых провокаций противника, подразделения обороняющихся привлекали дежурные огневые средства“, – отметили в штабе.

По данным украинской разведки, 18 декабря один противник был ранен.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Напомним, за предыдущие сутки на Донбассе зафиксировали семь обстрелов.

Как сообщалось, в Бахмуте задержан сепаратист, блокировавший украинскую воинскую часть.