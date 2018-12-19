ЕСПЧ потребовал от Украины информацию по делу Ефремова

Адвокат экс-главы фракции Партии регионов пожаловалась в международный суд на "неоказание помощи и незаконное содержание под стражей" ее подзащитного.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) требует от властей Украины предоставить всю информацию по делу бывшего главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова. Об этом во вторник, 18 декабря, сообщила его адвокат Елена Лешенко на своей странице в Facebook.

Защитница отметила, что ЕСПЧ отреагировал на ее "обращение ... по применению временных мер в связи с непредоставлением надлежащей медицинской помощи и незаконным содержанием под стражей" ее подзащитного.

Лешенко также написала, что "ЕСПЧ дал правительству Украины срок до 8 января предоставить всю информацию по делу Ефремова".

Напомним, суд продлил Александру Ефремову меру пресечения в виде содержания под стражей до 31 января 2019 года. Это уже 14-е продление ареста Ефремову.

Ранее в октябре суд оставил Ефремова под стражей до 3 декабря.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet