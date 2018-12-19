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ЕСПЧ потребовал от Украины информацию по делу Ефремова

Комментариев: 1
Адвокат экс-главы фракции Партии регионов пожаловалась в международный суд на "неоказание помощи и незаконное содержание под стражей" ее подзащитного.
ЕСПЧ запросил материалы по делу Ефремова
ЕСПЧ запросил материалы по делу Ефремова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) требует от властей Украины предоставить всю информацию по делу бывшего главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова. Об этом во вторник, 18 декабря, сообщила его адвокат Елена Лешенко на своей странице в Facebook.

Защитница отметила, что ЕСПЧ отреагировал на ее "обращение ... по применению временных мер в связи с непредоставлением надлежащей медицинской помощи и незаконным содержанием под стражей" ее подзащитного.

Лешенко также написала, что "ЕСПЧ дал правительству Украины срок до 8 января предоставить всю информацию по делу Ефремова".

Напомним, суд продлил Александру Ефремову меру пресечения в виде содержания под стражей до 31 января 2019 года. Это уже 14-е продление ареста Ефремову.

Ранее в октябре суд оставил Ефремова под стражей до 3 декабря.

 

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Теги: суд, жалоба, Александр Ефремов, ЕСПЧ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Мыкола    19.12.2018, 09:38
Оценка:  +2
Мыкола
Украинцам пора научиться жить по закону, а не по понятиям , ибо когда власть поменяется, то опять будут посадки и снова без предъявления обвинений в суде.Как и в деле Ефремова!
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