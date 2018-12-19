Итоги 14 декабря: Убийство экс-главы ПС и новые санкции против РФ

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Обстоятельства смерти известного львовского активиста Игоря Коцюрубы остаются до конца не выясненными. Ему перерезали горло, но полиция проверяет версию самоубийства; Украина расшила санкции против России. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Во Львове с перерезанным горлом нашли экс-главу Правого сектора

Львовский активист, экс-глава Правого сектора области 53-летний Игорь Коцюруба был обнаружен в Червонограде с перерезанным горлом. От полученных травм он скончался в больнице.Полиция говорит о самоубийстве, в то время, как знакомые погибшего считают, что это было убийство.

Украина расширила санкционный список против России

Кабинет министров на заседании одобрил и внес на рассмотрение СНБО предложения по применению санкций к физическим и юридическим лицам России.

Предлагается применить санкции к 23 физическим лицам, которые были привлечены к проведению незаконных археологических поисковых работ на объектах культурного наследия или которые приняли участие в мероприятиях, направленных на легитимизацию аннексии Крыма.

Также санкции предлагается применить к некоторым российским предприятиям и предприятиям из стран Европы, которые обеспечивают деятельность ООО Титановые инвестиции в Армянске на территории Крыма.

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Правительство Украины продлило введенный в 2016 году запрет на ввоз российских товаров до 31 декабря 2019 года. Данное решение принято с целью обеспечения национальной безопасности Украины в ответ на введение Россией соответствующих торговых запретов и ограничений относительно Украины.

Львовская политехника на 2 месяца прервет обучение: Нет средств на отопление



Студентов Львовского политехнического университета отправят на два месяца на зимние каникулы ради экономии на отоплении в здании. Чтобы догнать учебную программу в университете сократят период каникул летом.

Депутат Госдумы РФ курировал диверсии в Украине - суд Мариуполя

Октябрьский районный суд города Мариуполя заочно приговорил уроженца Донецка полковника ФСБ Комиссарова к 15 годам тюрьмы. По информации суда, он вместе со своим бывшим одноклассником ныне депутатом Государственной думы России Дмитрием Саблиным (Единая Россия) занимался подготовкой диверсий в Украине.

Украинским преподавателям подняли зарплату

Кабинет министров принял постановление, согласно которому с 1 января 2019 года зарплата научно-педагогических работников вырастет на 20%. Зарплаты других педагогических работников, как и остальных бюджетников, в следующем году вырастут на 9%.