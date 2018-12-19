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Итоги 14 декабря: Убийство экс-главы ПС и новые санкции против РФ

Комментариев: 1
Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
Активисту было 53 года
Активисту было 53 года
Ирина Дзьоба

Обстоятельства смерти известного львовского активиста Игоря Коцюрубы остаются до конца не выясненными. Ему перерезали горло, но полиция проверяет версию самоубийства; Украина расшила санкции против России. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

 

Во Львове с перерезанным горлом нашли экс-главу Правого сектора

Львовский активист, экс-глава Правого сектора области 53-летний Игорь Коцюруба был обнаружен в Червонограде с перерезанным горлом. От полученных травм он скончался в больнице.Полиция говорит о самоубийстве, в то время, как знакомые погибшего считают, что это было убийство.

 

Украина расширила санкционный список против России

Кабинет министров на заседании одобрил и внес на рассмотрение СНБО предложения по применению санкций к физическим и юридическим лицам России.

Предлагается применить санкции к 23 физическим лицам, которые были привлечены к проведению незаконных археологических поисковых работ на объектах культурного наследия или которые приняли участие в мероприятиях, направленных на легитимизацию аннексии Крыма.

Также санкции предлагается применить к некоторым российским предприятиям и предприятиям из стран Европы, которые обеспечивают деятельность ООО Титановые инвестиции в Армянске на территории Крыма.

 

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Правительство Украины продлило введенный в 2016 году запрет на ввоз российских товаров до 31 декабря 2019 года. Данное решение принято с целью обеспечения национальной безопасности Украины в ответ на введение Россией соответствующих торговых запретов и ограничений относительно Украины.

 

Львовская политехника на 2 месяца прервет обучение: Нет средств на отопление


Студентов Львовского политехнического университета отправят на два месяца на зимние каникулы ради экономии на отоплении в здании. Чтобы догнать учебную программу в университете сократят период каникул летом.

 

Депутат Госдумы РФ курировал диверсии в Украине - суд Мариуполя

Октябрьский районный суд города Мариуполя заочно приговорил уроженца Донецка полковника ФСБ Комиссарова к 15 годам тюрьмы. По информации суда, он вместе со своим бывшим одноклассником ныне депутатом Государственной думы России Дмитрием Саблиным (Единая Россия) занимался подготовкой диверсий в Украине.

 

Украинским преподавателям подняли зарплату

Кабинет министров принял постановление, согласно которому с 1 января 2019 года зарплата научно-педагогических работников вырастет на 20%. Зарплаты других педагогических работников, как и остальных бюджетников, в следующем году вырастут на 9%.

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Теги: итоги дня
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Комментариев (1)
nvk1945    19.12.2018, 09:33
Оценка:  +1
nvk1945
Кто чуть-чуть знает про предмет Судебная медицина, тот знает, как обычно люди совершают суицид, и горло как правило себе никто не режет. Хотя у галицаев всё не как у людей.
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