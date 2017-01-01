Украинца, филиппинцев и поляков вырвали из рук пиратов в Нигерии

Все освобожденные моряки находятся в безопасном месте и ждут возвращения домой.

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Все члены экипажа корабля Pomerenia Sky, похищенного в конце октября 2018 года у побережья Нигерии, были освобождены. Об этом сообщил МИД Польши.

"Все моряки, включая восемь поляков, находятся в безопасном месте и ждут возвращения в свои семьи", - отметило ведомство.

На борту также находился один украинец и два филиппинца. Корабль шел под флагом Либерии и был захвачен 29 октября около 4 утра в 50 морских милях от берега Нигерии. Экипаж успел отправил сигнал тревоги.

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"Мы благодарим судовладельца, его сотрудников и консультантов за профессиональное управление этим сложным делом. Мы также благодарны за помощь нигерийским властям", - подчеркнули в польском МИД.

В пресс-службе уточнили, что вопросом с самого начала занималась межведомственная группа во главе с замминистра иностранных дел Польши. "Мы рады, что освобождение состоялось до Рождества", - подчеркивают поляки.

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В МИД отмечают, что это было уже пятое похищение поляков в Гвинейском заливе с 2013 года. Ведомство предупреждает моряков о необходимости проверять, есть ли у судовладельца достаточная страховка, чтобы работать в опасном регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что во время захвата Pomerenia Sky никто не пострадал.