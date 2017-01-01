Крещатик попытаются внести в список наследия ЮНЕСКО

Научно-проектную документацию будут разрабатывать три года.

Крещатик может войти в список наследия ЮНЕСКО EPA/UPG

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Департамент охраны культурного наследия КГГА планирует разработать научно-проектную документацию, чтобы улица Крещатик в Киеве попала в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Об этом говорится в тексте городской целевой программы "Охрана и сохранение культурного наследия Киева на 2019-2021 годах, уточняет ведомство. "На разработку документации запланировано выделить 1,8 млн грн на 3 года", - отметили в КГГА.

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Кроме того, департамент собирается разработать документацию о границах и режимах использования памятника истории "Исторический ландшафт Киевских гор и долины реки Днепр". Финансирование определено на уровне 3 млн грн на 3 года.

"Одним из важных пунктов является наработка подготовительных материалов к выкупу аварийных памятников культурного наследия и возвращение в коммунальную собственность", - отметили в ведомстве.

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В этом вопросе все зависит от Верховной Рады, говорит директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк.

Городскую целевую программу "Охрана и сохранение культурного наследия Киева на 2019-2021 годы КГГА приняла вчера. Ее бюджет составляет 247,7 млн грн, из которых 102 млн грн - средства госбюджета.

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"Средства будут направлены, в том числе, на реставрацию, содержание и сохранение памятников, разработку учетных карточек и проектов границ и режимов использования охранных зон, создание Центра консервации предметов археологии", - говорится в сообщении.

Также планируется запуск интернет-портала "Культурное наследие города Киева", проведение "Дней европейского наследия" и создание интерактивной карты объектов культурного наследия Киева.

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Кроме того, возле объектов культурного наследия установят таблички шрифтом Брайля на украинском и английском языках.

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