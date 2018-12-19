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В РФ думают раздать гражданство "пострадавшим за веру" священникам УПЦ МП

Комментариев: 13
Российские депутаты также грозятся пожаловаться на Украину в международные инстанции.
Россия готова раздавать гражданство священникам УПЦ МП
Россия готова раздавать гражданство священникам УПЦ МП
EPA/UPG

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В России заверяют, что готовы защитить священников УПЦ МП, на которых в Украине “оказывают давление“. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает Интерфакс.

По его словам, священнослужители в Украине “пострадали за веру“: “Грубо нарушается один из базовых конституционных принципов - свобода вероисповедования“.

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Поэтому российские депутаты подготовят законодательные предложения, предусматривающие особый порядок получения российского гражданства украинцев, которые пострадали по религиозному признаку, отметил Володин.

Российский спикер также заявил, что Госдума рассматривает возможность пожаловаться в ОБСЕ и другие международные организации на разжигание “религиозной розни и гонений против верующих и священнослужителей в Украине“.

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“На священнослужителей Украины оказывается давление, проводятся обыски и допросы“, - возмутился Володин.

Ранее, напомним, патриарх РПЦ Кирилл уже написал послания Ватикану, Англиканской церкви, Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону с жалобами на Украину.

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Теги: УПЦ МП, РФ, Госдума, верующие, гражданство, Володин
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Комментариев (14)
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Ruspidor    19.12.2018, 12:17
Оценка:  +8
Ruspidor
Володин, что ты несёшь, у них и так у всех российские паспорта...
Колишній-східняк    19.12.2018, 12:22
Оценка:  +1
Колишній-східняк
и военные звания ФСБ
ВосставшийИзБана    19.12.2018, 12:06
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
Больше всех "пострадал за веру" Гундяев. Так у него уже есть такое гражданство. Будет теперь дважды гражданин России.
Колишній-східняк    19.12.2018, 12:00
Оценка:  +6
Колишній-східняк
Ой сейчас как ломонутся мордатые за таким окуенно важным гражданством!...
ВосставшийИзБана    19.12.2018, 12:04
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Если начальник прикажет - ломанутся.
Колишній-східняк    19.12.2018, 12:19
Оценка:  -2
Колишній-східняк
Вот если бы в Штаты или Швейцарию, тогда да...
deadwest    19.12.2018, 11:50
Оценка:  -3
deadwest
Создание украинской автокефальной церкви стамбульского патриархата предсказал Н.В.Гоголь в своей повести Вий!
deadwest    19.12.2018, 11:51
Оценка:  -4
deadwest
Вот кстати да:
deadwest    19.12.2018, 11:51
Оценка:  -4
deadwest
Дави его, блядь!
ВосставшийИзБана    19.12.2018, 11:59
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Заметь, что в повести "Вий" вся нечисть беснуется в церкви. И никакие иконы, крести, свечи ее не останавливают. Остановило нечисть только коло, которое сами церковники считают сатанинским. Так что церковь ваша - сплошь нечисть.
Колишній-східняк    19.12.2018, 12:02
Оценка:  0
Колишній-східняк
А цитатку можно. А то не помню как-то...
Колишній-східняк    19.12.2018, 12:09
Оценка:  0
Колишній-східняк
Или это всё - праздный звиздёж на заказ?
ВосставшийИзБана    19.12.2018, 11:40
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Кстати о каком страдании за веру идет речь? Я никакого страдания не вижу. Тем более - за веру. Единственное чем они страдают - так это ерундой (тут уместней другое слово, но его не пропустят).
ВосставшийИзБана    19.12.2018, 11:39
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Что, никто ваше гражданство не берет? Решили насильно раздавать?
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