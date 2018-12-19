В РФ думают раздать гражданство "пострадавшим за веру" священникам УПЦ МП

Российские депутаты также грозятся пожаловаться на Украину в международные инстанции.

Читай также: Митрополит Павел намеревался координировать провокации - СБУ

В России заверяют, что готовы защитить священников УПЦ МП, на которых в Украине “оказывают давление“. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает Интерфакс.

По его словам, священнослужители в Украине “пострадали за веру“: “Грубо нарушается один из базовых конституционных принципов - свобода вероисповедования“.

Читай также: Порошенко предостерег радикалов от захватов храмов

Поэтому российские депутаты подготовят законодательные предложения, предусматривающие особый порядок получения российского гражданства украинцев, которые пострадали по религиозному признаку, отметил Володин.

Российский спикер также заявил, что Госдума рассматривает возможность пожаловаться в ОБСЕ и другие международные организации на разжигание “религиозной розни и гонений против верующих и священнослужителей в Украине“.

Читай также: Варфоломей принял епархии Симеона и Александра под свое крыло

“На священнослужителей Украины оказывается давление, проводятся обыски и допросы“, - возмутился Володин.

Ранее, напомним, патриарх РПЦ Кирилл уже написал послания Ватикану, Англиканской церкви, Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону с жалобами на Украину.