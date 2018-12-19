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Украина в Минске предложит обмен пленными и допуск ОБСЕ в Азовское море

Комментариев: 3
В среду пройдет последняя встреча в этом году в "минском формате".
Геращенко отправилась требовать освобождения украинских заложников
Геращенко отправилась требовать освобождения украинских заложников
facebook.com/iryna.gerashchenko

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В среду в Минске пройдет последняя в этом году встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Ирина Геращенко.

“Крым-это Украина! Азовское море тоже. Напомним об этом в Минске, где сегодня состоится последняя в этом году (всего прошла 101) встреча“, - отметила политик.

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По ее словам, Украина выдвинет ряд требований - по деоккупации Донбасса, Черного и Азовского морей и Керченского пролива. Кроме того, украинская сторона потребует немедленно допустить в Азово-Черноморскую акваторию миссию СММ ОБСЕ.

В списке требований - освобождение всех украинских территорий, включая Крым, а также немедленное освобождение военнопленных заложников в формате обмена.

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“Мы предлагаем осуществить увольнение в формате 23/23 и 66/19 уже 27 декабря“, - отметила Геращенко. Также Украина потребует немедленного роспуска незаконных и нелегитимных “органов власти“ в ОРДЛО.

Напомним, ранее сообщалось, что Виктор Медведчук вышел из Минских переговоров по урегулировании ситуации на Донбассе.

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Теги: Донбасс, переговоры, трехсторонняя группа, Геращенко, Минск, мир
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Комментариев (3)
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Василище    19.12.2018, 12:59
Оценка:  -1
Василище
Но почему то она неудовлетворённая?)) Вон все нардепки патриотки,что в Раду попали,раньше глаза огнём горели,а сейчас стали сытые,ленивые,работать не желают)))
Василище    19.12.2018, 12:03
Оценка:  0
Василище
Ющ на ней не женился или чего она такая злющая?
Sirko_1111    19.12.2018, 12:13
Оценка:  -1
Sirko_1111
Он трахал вволю и баста. Поматросил и бросил.
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