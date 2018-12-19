Украина в Минске предложит обмен пленными и допуск ОБСЕ в Азовское море

В среду пройдет последняя встреча в этом году в "минском формате".

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В среду в Минске пройдет последняя в этом году встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Ирина Геращенко.

“Крым-это Украина! Азовское море тоже. Напомним об этом в Минске, где сегодня состоится последняя в этом году (всего прошла 101) встреча“, - отметила политик.

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По ее словам, Украина выдвинет ряд требований - по деоккупации Донбасса, Черного и Азовского морей и Керченского пролива. Кроме того, украинская сторона потребует немедленно допустить в Азово-Черноморскую акваторию миссию СММ ОБСЕ.

В списке требований - освобождение всех украинских территорий, включая Крым, а также немедленное освобождение военнопленных заложников в формате обмена.

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“Мы предлагаем осуществить увольнение в формате 23/23 и 66/19 уже 27 декабря“, - отметила Геращенко. Также Украина потребует немедленного роспуска незаконных и нелегитимных “органов власти“ в ОРДЛО.

Напомним, ранее сообщалось, что Виктор Медведчук вышел из Минских переговоров по урегулировании ситуации на Донбассе.