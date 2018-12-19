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На суде у Савченко в прокурора запустили сапогом

Комментариев: 7
Сторонники народного депутата требовали смягчения меры пресечения, а когда судья объявил решение о продлении ареста, в обвинителя полетел сапог.

В Шевченковском районном суде Киева, где решался вопрос о продлении меры пресечения нардепу Надежде Савченко, один из ее сторонников запустил в прокурора сапогом. Соответствующее видео во вторник, 18 декабря, было опубликовано на канале KlymenkoTime в YouTube.

Так, во время оглашения решения суда, который полностью удовлетворил запрос прокурора о продлении ареста Савченко еще на два месяца, неизвестный мужчина кинул в прокурора сапог.

Он был одет в стилизованную арестантскую робу с надписью "Винница" на спине. Его сопровождал еще один мужчина в такой же одежде. На груди у обоих были прицеплены медали и ордена.

После этого между активистами и полицией началась небольшая стычка, во время которой кинувший сапогом показывал всем удостоверение и утверждал, что он – "инвалид войны второй группы".

Ранее Савченко, прекратившая 13 декабря сухую голодовку, заявила о частичной потере зрения и слуха.

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Теги: суд, видео, Савченко, Надежда Савченко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Колишній-східняк    19.12.2018, 12:30
Оценка:  0
Колишній-східняк
Будет долго казаться зловещим нам скрип сапогов...
Коляка    19.12.2018, 12:27
Оценка:  -4
Коляка
свободу політв'язням
Коляка    19.12.2018, 12:26
Оценка:  -4
Коляка
волюнаді
толян04    19.12.2018, 12:24
Оценка:  -5
толян04
когда надя только вышла из тюрмы "мардора" она прямо сказала что запросто выпьет 2 ведра водки после этого литрляксеич ненаходит себе места,потомучто надя запросто может заменить собой его на посту гаранта!
Перегар    19.12.2018, 12:24
Оценка:  0
Перегар
Хотел показать Кузькину мать?
толян04    19.12.2018, 12:20
Оценка:  -2
толян04
у нади всегда суды весело проходят))
vicinq    19.12.2018, 12:20
Оценка:  +5
vicinq
Судя по видео вижу психически больных, похоже в окружении савченко все такие . Подобное притягивает подобных.
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