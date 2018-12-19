ЕСПЧ получит от Украины имена россиян, руководящих операцией на Донбассе

Минюст обещает передать также данные прикрытия и другие подробности российской операции на Востоке страны.

В Минюсте надеются на рассмотрение жалобы по Донбассу уже в 2020 году facebook.com/ivan.lishchyna

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Минюст передал в Евросуд по правам человека подробную информацию о российских военных, которые участвуют в боевых действиях на Донбассе. Об этом сообщил замминистра юстиции Иван Лищина, передает "Европейская правда".

Ситуация с контролем над действиями боевиков с 2014 года сильно изменилась, отметил заместитель министра.

"Если в начале агрессии там были, по сути, бандформирования, которые хаотичным образом подчинялись кураторам в России, то с 2015 года РФ структурировала свой контроль", - пояснил Лищина.

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На оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей сейчас действуют два армейских корпуса с более или менее установленной иерархией, отметил он. Их единственный штаб находится в городе Новочеркасск.

"Мы уже сообщили об этом в Страсбург, но без детальных подтверждений. А сейчас мы получили доказательства, и уже скоро мы подадим в ЕСПЧ более или менее обстоятельную информацию о том, кто руководил военными из России", - заявил Лищина.

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По его словам, в документах будут реальные фамилии, данные прикрытия, документы, перехваты, и так далее. Суду понадобится время для ознакомления с доказательствами, но вряд ли это слишком сильно затянет процесс рассмотрения жалобы по оккупации Донбасса.

"Я не думаю, что нашу жалобу по Донбасса рассмотрят очень быстро - скорее всего, можно рассчитывать на слушания в 2020 году", - считает Лищина. По его словам, у РФ будет достаточно времени, чтобы прокомментировать всю новую информацию от Украины.

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Напомним, ранее сообщалось, что сегодня пройдет последняя в этом году встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.