Под Киевом полицейские спасли мужчину, похищенного в Сумах

У злоумышленников изъяли короткоствольное и автоматическое оружие.

Патруль остановил микроавтобус для проверки документов и услышал крики о помощи

В Киевской области правоохранители остановили микроавтобус для проверки документов у водителя и обнаружили в салоне похищенного мужчину, который звал на помощь.

Об этом сообщает региональное управление полиции.

Читай также: Хотели применить паяльник: Полиция предотвратила убийство фермера

"Во время отработки на КПП Березань автодороги Киев-Харьков полицейские остановили микроавтобус Volkswagen с целью проверки документов. Из салона правоохранители услышали крики о помощи. Во время осмотра автомобиля выяснилось, что кроме водителя в машине находятся трое мужчин. Один из них был с телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

Пострадавший сообщил, что его похитили в г. Сумы, избили и везли в неизвестном направлении, требуя вернуть долг.

При осмотре машины полицейские обнаружили и изъяли короткоствольное и автоматическое оружие.

Как сообщалось 10 декабря, в Харькове экс-милиционера подозревают в похищении иностранцев.