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Под Киевом полицейские спасли мужчину, похищенного в Сумах

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У злоумышленников изъяли короткоствольное и автоматическое оружие.
Под Киевом полицейские спасли мужчину, похищенного в Сумах
© kv.npu.gov.ua
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  • Патруль остановил микроавтобус для проверки документов и услышал крики о помощи
  • Патруль остановил микроавтобус для проверки документов и услышал крики о помощи
  • Патруль остановил микроавтобус для проверки документов и услышал крики о помощи
  • Патруль остановил микроавтобус для проверки документов и услышал крики о помощи
Под Киевом полицейские спасли мужчину, похищенного в Сумах
Патруль остановил микроавтобус для проверки документов и услышал крики о помощи
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В Киевской области правоохранители остановили микроавтобус для проверки документов у водителя и обнаружили в салоне похищенного мужчину, который звал на помощь.

Об этом сообщает региональное управление полиции.

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"Во время отработки на КПП Березань автодороги Киев-Харьков полицейские остановили микроавтобус Volkswagen с целью проверки документов. Из салона правоохранители услышали крики о помощи. Во время осмотра автомобиля выяснилось, что кроме водителя в машине находятся трое мужчин. Один из них был с телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

Пострадавший сообщил, что его похитили в г. Сумы, избили и везли в неизвестном направлении, требуя вернуть долг.

При осмотре машины полицейские обнаружили и изъяли короткоствольное и автоматическое оружие.

Как сообщалось 10 декабря, в Харькове экс-милиционера подозревают в похищении иностранцев.

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Теги: похищение человека, полиция, Киевская область
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