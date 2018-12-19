Филарет и Епифаний будут вместе руководить ПЦУ

А если украинскую церковь признают патриархатом, экс-глава УПЦ КП сможет представлять ее и за границей.

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Почетный патриарх Филарет будет руководить Православной Церковью Украины вместе и вновь предстоятелем Епифанием. Об этом сообщила Религиозно-информационная служба Украины.

"На Соборе был избран предстоятель Украинской Церкви митрополит Епифаний. У вас возникает вопрос, а что с патриархом? Патриарх остается пожизненно и вместе с предстоятелем руководит Украинской Православной Церковью. Вместе", - отметил Филарет.

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Полномочия между патриархом и предстоятелем распределятся так: пока украинская церковь считается митрополией, ее будет представлять за границей только предстоятель Епифаний, говорит патриарх.

"Когда нас признают как Патриархат, тогда Патриарх будет представлять украинскую Церковь и снаружи. А для того, чтобы нас признали Патриархатом, а не митрополией, нам надо объединить все украинское православие", - подчеркнул Филарет.

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Напомним, ранее в РФ заявили, что готовы упростить получение гражданства для священников УПЦ МП, которых"пострадали за веру" в Украине.