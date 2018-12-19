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Филарет и Епифаний будут вместе руководить ПЦУ

Комментариев: 6
А если украинскую церковь признают патриархатом, экс-глава УПЦ КП сможет представлять ее и за границей.
Филарет планирует управлять ПЦУ вместе с Епифанием
Филарет планирует управлять ПЦУ вместе с Епифанием
facebook.com/PatriarchPhilaret

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Почетный патриарх Филарет будет руководить Православной Церковью Украины вместе и вновь предстоятелем Епифанием. Об этом сообщила Религиозно-информационная служба Украины.

"На Соборе был избран предстоятель Украинской Церкви митрополит Епифаний. У вас возникает вопрос, а что с патриархом? Патриарх остается пожизненно и вместе с предстоятелем руководит Украинской Православной Церковью. Вместе", - отметил Филарет.

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Полномочия между патриархом и предстоятелем распределятся так: пока украинская церковь считается митрополией, ее будет представлять за границей только предстоятель Епифаний, говорит патриарх. 

"Когда нас признают как Патриархат, тогда Патриарх будет представлять украинскую Церковь и снаружи. А для того, чтобы нас признали Патриархатом, а не митрополией, нам надо объединить все украинское православие", - подчеркнул Филарет.

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Напомним, ранее в РФ заявили, что готовы упростить получение гражданства для священников УПЦ МП, которых"пострадали за веру" в Украине.

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Теги: ПЦУ, УПЦ, Патриарх Филарет, Епифаний
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Комментариев (7)
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БРОКЕР2018    19.12.2018, 14:53
Оценка:  +1
БРОКЕР2018
петерасты МП ваша секта не канонизирована
Shurat77    19.12.2018, 13:25
Оценка:  -1
Shurat77
я как то общался с одним бывшим прихожанином УПЦ КП и он рассказал что однажды подходя к "причастию" во Владимирском Соборе, у него было ведение как рука беса (описал как сморщино зеленая) подает людям это "причастие", и этот человек ныне верный Церкви Христовой, в Украине это УПЦ с Онуфрием.
Василище    19.12.2018, 13:30
Оценка:  -6
Василище
Но к сожалению есть и случаи,когда молодая мать крестила ребёнка в Цекви Онуфрия,а теперь ходит только в КП,мол в той,МП ребёнок нервничает,плохо себя ведёт..Может и врёт девушка.
Goga19041984    19.12.2018, 13:50
Оценка:  0
Goga19041984
это происходит от того что ребенок под воздействием нечистой силы и ему не комфортно там где благодать Божья, потому и и нервничает и плохо ведет, а в КП бес себя чувствует как надо, чисто визуально тоже иконы висят. кресты итд и человек успокаивается что все норм, но Божьей благодати нет лишь бесы.
Василище    19.12.2018, 13:24
Оценка:  0
Василище
Ну,вот вам и первая подстава)))
Василище    19.12.2018, 13:27
Оценка:  -1
Василище
Нет,вторая,а первая,то,что Епифунтий рукоположен на епископа из журналистов самим Денисенко,который в те годы был предан анафеме и отлучён от Церкви))Такая же и "святость " от их рукомаханий...Бедные прихожане...
Goga19041984    19.12.2018, 13:22
Оценка:  +2
Goga19041984
у Михаила Денисенка (филарета) мания величия, как у сатаны, уже такой возраст пора о вечности думать, а оно руководить собралось.
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