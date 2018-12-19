Пласт принес Вифлеемский огонь мира в Верховную Раду

Пластуны пожелали председателю Верховной Рады мудрых решений на благо Украины.

В день Святого Николая, 19 декабря, участники организации Пласт принесли в сессионный зал Верховной Рады Украины Вифлеемский огонь мира и передали его спикеру Верховной Рады Андрею Парубию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Лампадку с огнем из рук пластунов принял спикер ВР Андрей Парубий и поставил в президиуме Рады", - говорится в сообщении.

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По традиции скауты из различных стран мира зажигают огонь от лампады в Вифлееме на месте рождения Иисуса Христа и раздают его, чтобы он к Рождеству попал в каждую семью. Этот огонь передают в храмы, государственные учреждения, больницы и детские дома. В Украине эту миссию выполняет Национальная скаутская организация Украины Пласт.

"Пластуны спели песню, передали председателю Верховной Рады Вифлеемский огонь и пожелали мудрых решений на благо Украины. Парубий, в свою очередь, от имени парламента за заслуги перед украинским народом наградил Пласт Почетной грамотой Верховной Рады Украины", - уточняется в сообщении.

Как сообщалось 8 августа, на Закарпатье нашли повешенным лидера пророссийских скаутов из Львова.