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Пласт принес Вифлеемский огонь мира в Верховную Раду

Комментариев: 10
Пластуны пожелали председателю Верховной Рады мудрых решений на благо Украины.
Пласт принес Вифлеемский огонь мира в Верховную Раду
© censor.net.ua
Фото 1/13
  • Лампадку с огнем из рук пластунов принял спикер ВР Андрей Парубий
  • Лампадку с огнем из рук пластунов принял спикер ВР Андрей Парубий
  • Лампадку с огнем из рук пластунов принял спикер ВР Андрей Парубий
  • Лампадку с огнем из рук пластунов принял спикер ВР Андрей Парубий
  • Лампадку с огнем из рук пластунов принял спикер ВР Андрей Парубий
  • Лампадку с огнем из рук пластунов принял спикер ВР Андрей Парубий
  • Лампадку с огнем из рук пластунов принял спикер ВР Андрей Парубий
  • Лампадку с огнем из рук пластунов принял спикер ВР Андрей Парубий
  • Лампадку с огнем из рук пластунов принял спикер ВР Андрей Парубий
  • Лампадку с огнем из рук пластунов принял спикер ВР Андрей Парубий
  • Лампадку с огнем из рук пластунов принял спикер ВР Андрей Парубий
  • Лампадку с огнем из рук пластунов принял спикер ВР Андрей Парубий
  • Лампадку с огнем из рук пластунов принял спикер ВР Андрей Парубий
Пласт принес Вифлеемский огонь мира в Верховную Раду
Лампадку с огнем из рук пластунов принял спикер ВР Андрей Парубий
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В день Святого Николая, 19 декабря, участники организации Пласт принесли в сессионный зал Верховной Рады Украины Вифлеемский огонь мира и передали его спикеру Верховной Рады Андрею Парубию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Лампадку с огнем из рук пластунов принял спикер ВР Андрей Парубий и поставил в президиуме Рады", - говорится в сообщении.

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По традиции скауты из различных стран мира зажигают огонь от лампады в Вифлееме на месте рождения Иисуса Христа и раздают его, чтобы он к Рождеству попал в каждую семью. Этот огонь передают в храмы, государственные учреждения, больницы и детские дома. В Украине эту миссию выполняет Национальная скаутская организация Украины Пласт.

"Пластуны спели песню, передали председателю Верховной Рады Вифлеемский огонь и пожелали мудрых решений на благо Украины. Парубий, в свою очередь, от имени парламента за заслуги перед украинским народом наградил Пласт Почетной грамотой Верховной Рады Украины", - уточняется в сообщении.

Как сообщалось 8 августа, на Закарпатье нашли повешенным лидера пророссийских скаутов из Львова.

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Теги: Верховная Рада, скауты, Пласт, День Святого Николая
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Комментариев (11)
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sashha    19.12.2018, 14:52
Оценка:  0
sashha
Жлобы совковые,дали грамоту...уже б какие-то подарки на память..
Vesna_Krasna2    19.12.2018, 14:37
Оценка:  +1
Vesna_Krasna2
Жаль никто не объяснил детишкам как его нужно использовать по назначению.
deadwest    19.12.2018, 14:32
Оценка:  +1
deadwest
Тем временем! После утверждения новой программы с МВФ Украина вышла на второе место в списке должников Фонда.
deadwest    19.12.2018, 14:32
Оценка:  +1
deadwest
С учетом выделения обещанных 3,9 миллиардов долларов, долги Киева перед МВФ составят 14,1 миллиарда. У Греции, которая теперь на третьем месте, текущий долг - 11,6 млрд, а у лидера Аргентины - 14,6. Всего-то полмиллиарда до первого места. Поднажмем!
deadwest    19.12.2018, 14:33
Оценка:  +1
deadwest
Зрада чи Перемога! Ну и дави его, блядь!)))))
ТакТакс    19.12.2018, 14:28
Оценка:  +1
ТакТакс
бандеровские ПЛАСТУНЫ(ползуны)- это типа паЛубиевский гитлерюгенд. Бандера сам был ползуном. Ползал у гитлера под столом, доедал огрызки. Не верите? спросите у коцмана, он подтвердит..))
Василище    19.12.2018, 13:32
Оценка:  0
Василище
Ползать по-пластунски,понятно.А Пласт-это по простому ползуны,что ли?))
ВосставшийИзБана    19.12.2018, 14:00
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Пеший Казак в кубанском (ранее черноморском) войске из особой команды, несшей сторожевую и разведочную службу на Кубани (истор.). Пластуны покрыли себя славой в Севастопольскую кампанию. (Из толкового словаря Ушакова) Учи матчасть, лапоть!
ТакТакс    19.12.2018, 14:31
Оценка:  +1
ТакТакс
постол, выползший изЖбана, ты не путай казацких пластунов, с бандеровскими. Слово то одно, а смысл совершенно противоположный..
ВосставшийИзБана    19.12.2018, 13:23
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А завтра придут иудеи, после них - мусульмане, потом буддисты. Так и до пастафарианцев дойдет. А работать когда ВР будет? Зачем эти мистические шоу? Может и ракеты освящать начнем?
Василище    19.12.2018, 13:23
Оценка:  +1
Василище
Извиняюсь за хамство,но это может сделать любой неверующий.Но уже 2 тысячи лет никогда,ни разу Благодатный огонь на Пасху не загорался в руках не православных христиан))
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