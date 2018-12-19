Суд может обязать врача выплатить Насирову 1 млн грн

Восстановленный в должности главы ГФСУ подал в суд на врача, свидетельствовавшего по его делу.

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В среду в 14:00 в Шевченковском суде города Киева будут рассматривать дело против врача, который свидетельствовал по уголовному производству Романа Насирова. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. главы Минздрава Уляна Супрун.

По ее словам, врач, на которого подал в суд Насиров - Максим Соколов, интервенционный кардиолог, который работает в Институте кардиологии имени академика Стражеско.

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"НАБУ обращались к его институту с просьбой осуществить обследование состояния здоровья Насирова, - пояснила Супрун. - Позже, как председатель комиссии, он давал показания в суде по делу Насирова".

"Находясь под присягой и отвечая на вопрос судьи, он озвучил факты о состоянии здоровья Насирова. Насиров подал гражданский иск в суд, что эти данные провозгласили без его разрешения", - отметила и.о. министра.

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По ее словам, параллельно адвокаты Насирова подали в полицию заявление о возбуждении уголовного дела по той же причине. "В суде от врача Насиров требует 1 млн грн возмещения", - рассказала Супрун.

"По врачу, свидетельствовавшему согласно действующему законодательству, происходит судебное разбирательство и может быть вынесен приговор выплатить огромную сумму лицу, подозреваемому в хищении миллиардов у налогоплательщиков", - возмущена глава министерства.

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"Нельзя допускать давления и запугивания граждан, которые не боятся говорить правду", подчеркнула Супрун.

Напомним, ранее Киевский окружной админсуд вынес решение восстановить Насирова в должности главы Госфискальной службы Украины. Суд также обязал ГФСУ выплатить Насирову зарплаты за все пропущенные месяцы работы.