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В колонии Дрогобыча умер воевавший на Донбассе россиянин

Комментариев: 11
Российское дипведомство вторую неделю ищет родственников умершего заключенного, который воевал в "ЛНР".
Валерий Иванов был осужден на 12 лет лишения свободы
Валерий Иванов был осужден на 12 лет лишения свободы
leopolis.news

Консульство Российской Федерации во Львове более недели не забирает для отправки на родину тело осужденного за терроризм россиянина, который умер в Дрогобычской исправительной колонии №40.

Об этом сообщает львовское издание Леополис.

Гражданин РФ Валерий Иванов воевал против Украины на стороне “ЛНР“. Его задержали и осудили на 12 лет лишения свободы по статьях о террористическом акте и о ведение агрессивной войны.

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Как рассказал журналистам начальник Дрогобычской колонии Александр Купец, сразу после смерти заключенного почти две недели назад они связывались с представителями Генерального консульства Российской Федерации во Львове по вопросу транспортировки тела умершего в Россию, а также сообщили российской стороне, что у умерего еть сестра в Архангельске. Дипломаты пообещали найти родственников.

По словам начальника колонии, Валерий Иванов находился в исправительном заведении с сентября 2017 года. За все это время его только раз посещал третий секретарь Генконсульства РФ во Львове.

Иванов был в списках на обмен
Иванов был в списках на обмен
leopolis.news

Тем временем в России сообщили, что только получили информацию о смерти заключенного.

“Да, получали сообщения. В данный момент ведутся следственные мероприятия. (Вопросом) занимается генеральное консульство наше во Львове, посольство также держит под контролем ситуацию“, - пишет РИА Новости в среду, 19 декабря, со ссылкой на пресс-службу посольства.

Также российское агентство со ссылкой на представителя самопровозглашенной “ЛНР“ в гуманитарной подгруппе Ольгу Кобцеву сообщает, что Иванов был в списках на обмен, который состоялся в декабре прошлого года. Однако в последний момент украинские власти исключили его и еще нескольких граждан РФ из списков.

Ранее сообщалось, что в Украину из “ЛНР“ перевели 42 заключенных. Речь идет о лицах, которые были осуждены еще до начала 2014 года и не связаны с войной на Донбассе.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Россия, смерть, заключенный, колония, ЛНР
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Комментариев (11)
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БРОКЕР2018    19.12.2018, 14:47
Оценка:  -2
БРОКЕР2018
собаке собачья смерть... еслиб его батя знал что родится такой уплюдок - он бы кончил на стенку
Хитрый-Лис    19.12.2018, 14:38
Оценка:  -3
Хитрый-Лис
Похоронить в Кремлёвской стене немедля Бля...........
Мухоморище    19.12.2018, 14:34
Оценка:  -3
Мухоморище
Рассиян на дамбаси нет.Всёвыврёти.Эта простой шахтер от ОРЗ сдох!!!
Мухоморище    19.12.2018, 14:31
Оценка:  -3
Мухоморище
Всёвыврёти.Русские сваих не брасают.Ивотамнебыло...
Антибес    19.12.2018, 14:30
Оценка:  +2
Антибес
Он был военнопленным и политическим заключённым,в одном лице.Храни Господь его грешную душу.Вечная память ему!Аминь.
ВыВсеВрети    19.12.2018, 14:31
Оценка:  -4
ВыВсеВрети
их там нет, это говорят на росии
какой он военнопленный, а???
Хитрый-Лис    19.12.2018, 14:37
Оценка:  -4
Хитрый-Лис
И нЕ будит вам масковитам прощения
ВыВсеВрети    19.12.2018, 14:29
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
он жарится на сковородке *в раю* уже две недели.
кто с мечом придет от и от меча погибнет
нельзя к соседям лесть воровать...
Shurat77    19.12.2018, 14:22
Оценка:  0
Shurat77
Царство Небесное, вечной покой ныне замученному и убиенному националистами воину.
Goga19041984    19.12.2018, 14:24
Оценка:  -5
Goga19041984
я конечно в большей части с тобой согласен, но это уже какой то прикол типа троллинга что ли, это же убийца наших солдат, пусть Господь упокоит его но не надо писать что он замученный итд
Shurat77    19.12.2018, 14:26
Оценка:  -1
Shurat77
да он воевал против нас, но он тоже человек и учитывая что он содержался во Львове очень велика вероятность что его мучили и издевались как над скотом.
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