В колонии Дрогобыча умер воевавший на Донбассе россиянин

Российское дипведомство вторую неделю ищет родственников умершего заключенного, который воевал в "ЛНР".

Консульство Российской Федерации во Львове более недели не забирает для отправки на родину тело осужденного за терроризм россиянина, который умер в Дрогобычской исправительной колонии №40.

Об этом сообщает львовское издание Леополис.

Гражданин РФ Валерий Иванов воевал против Украины на стороне “ЛНР“. Его задержали и осудили на 12 лет лишения свободы по статьях о террористическом акте и о ведение агрессивной войны.

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Как рассказал журналистам начальник Дрогобычской колонии Александр Купец, сразу после смерти заключенного почти две недели назад они связывались с представителями Генерального консульства Российской Федерации во Львове по вопросу транспортировки тела умершего в Россию, а также сообщили российской стороне, что у умерего еть сестра в Архангельске. Дипломаты пообещали найти родственников.

По словам начальника колонии, Валерий Иванов находился в исправительном заведении с сентября 2017 года. За все это время его только раз посещал третий секретарь Генконсульства РФ во Львове.

Иванов был в списках на обмен leopolis.news

Тем временем в России сообщили, что только получили информацию о смерти заключенного.

“Да, получали сообщения. В данный момент ведутся следственные мероприятия. (Вопросом) занимается генеральное консульство наше во Львове, посольство также держит под контролем ситуацию“, - пишет РИА Новости в среду, 19 декабря, со ссылкой на пресс-службу посольства.

Также российское агентство со ссылкой на представителя самопровозглашенной “ЛНР“ в гуманитарной подгруппе Ольгу Кобцеву сообщает, что Иванов был в списках на обмен, который состоялся в декабре прошлого года. Однако в последний момент украинские власти исключили его и еще нескольких граждан РФ из списков.

Ранее сообщалось, что в Украину из “ЛНР“ перевели 42 заключенных. Речь идет о лицах, которые были осуждены еще до начала 2014 года и не связаны с войной на Донбассе.