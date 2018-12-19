Митрополит Александр объявил о переходе епархии в ПЦУ
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Бывший Переяслав-Хмельницкий митрополит УПЦ МП Александр Драбинко объявил о переходе своей епархии под юрисдикцию Православной Церкви Украины. Об этом сообщило "Громадське".
Верующие приветствовали заявдение Драбинко аплодисментами, но часть из них не приняла перехода в другую церковь и покинула храм, рассказал митрополит.
Митрополит УПЦ МП Олександр (Драбинко) оголосив про перехід до Помісної церкви України — віряни привітали його оплесками pic.twitter.com/z76uZxWKla— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 декабря 2018 г.
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"Сегодня я впервые во время литургии поминал Вселенского патриарха и Блаженнейшего митрополита Киевского Епифания", - отметил он.
"К сожалению, часть прихожан и священнослужителей не приняли моего вступления в ПЦУ, поэтому покинули храм, - рассказал Драбинко. - Но я надеюсь, что они вернутся. Наши двери открыты".
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Напомним, ранее патриарх Филарет заверил, что будет управлять ПЦУ совместно с предстоятелем Епифанием.