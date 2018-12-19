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Митрополит Александр объявил о переходе епархии в ПЦУ

Комментариев: 12
Часть верующих не восприняла его заявление и покинула храм.
Митрополит Александр объявил о переходе епархии в ПЦУ
https://www.facebook.com/oleksandr.drabinko

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Бывший Переяслав-Хмельницкий митрополит УПЦ МП Александр Драбинко объявил о переходе своей епархии под юрисдикцию Православной Церкви Украины. Об этом сообщило "Громадське".

Верующие приветствовали заявдение Драбинко аплодисментами, но часть из них не приняла перехода в другую церковь и покинула храм, рассказал митрополит. 

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"Сегодня я впервые во время литургии поминал Вселенского патриарха и Блаженнейшего митрополита Киевского Епифания", - отметил он.

"К сожалению, часть прихожан и священнослужителей не приняли моего вступления в ПЦУ, поэтому покинули храм, - рассказал Драбинко. - Но я надеюсь, что они вернутся. Наши двери открыты".

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Напомним, ранее патриарх Филарет заверил, что будет управлять ПЦУ совместно с предстоятелем Епифанием.

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Теги: Александр, митрополит, ПЦУ, УПЦ МП, автокефалия
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Комментариев (12)
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Krom14    19.12.2018, 14:52
Оценка:  +1
Krom14
Рюський мир стройте в рашке!! Чего вы рыло свое паганое пихаете в чужую страну! Вы у себя разберитесь !
deadwest    19.12.2018, 14:35
Оценка:  -16
deadwest
Интересно, сколько иностранных гостей приедут в Киев на пышные торжества по случаю 110-летия Бандеры - пройтись юбилейным факельным шествием по улицам Киева. А еще любопытно, сколько представителей поместных церквей со всего мира почтут своим присутствием праздничные мероприятия по случаю 90-летия
deadwest    19.12.2018, 14:36
Оценка:  -17
deadwest
раскольника Филарета. Его тоже будут чествовать на государственном уровне.Среди прочих украинских праздников в следующем году - 30-летие со времени падения коммунистических режимов в странах Центрально-Восточной Европы, 90 лет с первого конгресса националистов, на котором была создана
deadwest    19.12.2018, 14:36
Оценка:  -17
deadwest
Организация украинских националистов. А также 5 лет с дня освобождения Славянска и Краматорска, которые украинская артиллерия утюжила несколько месяцев, но взять их смогла только после ухода ополчения - без боя. Как говорится, какая страна, такие и праздники.
deadwest    19.12.2018, 14:37
Оценка:  -18
deadwest
Зрада чи Перемога. Киев.
deadwest    19.12.2018, 14:38
Оценка:  -19
deadwest
Ну и дави его, Блядь!
donizete    19.12.2018, 14:40
Оценка:  +15
donizete
Ресурсом ошибся, упырь. Вот "Русская весна" оценит, мы - нет!
deadwest    19.12.2018, 14:43
Оценка:  -12
deadwest
Когда переходят на оскорбления типа "упырь", говорит о многом.
БРОКЕР2018    19.12.2018, 14:51
Оценка:  0
БРОКЕР2018
отсоси у своего ботоксного окурка в кремле
ВыВсеВрети    19.12.2018, 14:22
Оценка:  +13
ВыВсеВрети
Люди постепенно поймут, что нужно идти в церьков а не в секту убийц
Shurat77    19.12.2018, 14:20
Оценка:  -11
Shurat77
Саша, надеемся что ты как Петр который трижды предал Христа, покаешься, найдешь в себе силы и волю и не испугаешься гонений националистов и вернешься в Церковь Христову.
БРОКЕР2018    19.12.2018, 14:49
Оценка:  +1
БРОКЕР2018
ты кондом ордынский
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