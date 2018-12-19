Рабинович: Оппозиционная платформа – За життя уже стала самой мощной партией в стране

“Оппозиционная платформа – За життя“ уже стала самой мощной партией в стране и имеет все шансы победить на парламентских выборах. Такие выводы на основании данных последних соцопросов сделал народный депутат и лидер платформы Вадим Рабинович в колонке на “РБК-Украина“.

“Неделю назад Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты социологического исследования электоральных настроев украинцев. Согласно опросу, “Оппозиционная платформа – За життя“ демонстрирует наибольшую динамику роста рейтинга среди всех украинских политических партий. Потому уверенность в том, что мы победим на предстоящих в 2019 году парламентских выборах, растет с каждым днем – как и поддержка платформы среди украинцев“, – написал парламентарий.

По его словам, в сентябре партия “За життя“ имела поддержку 9,3% избирателей, сейчас же поддержка “Оппозиционной платформы – За життя“ составляет 11,3% определившихся избирателей.

“Можно с уверенностью заявить, что количество сторонников объединенной оппозиции в Украине только растет, и будет расти. Если сравнить динамику рейтингов остальных партий, то их поддержка практически не растет, а у некоторых даже снижается. Это говорит о том, что наши конкуренты уже задействовали весь свой электоральный ресурс, и вряд ли удивят своими рейтингами в ближайшее время“, – подчеркнул народный депутат.

Политик напомнил, что вокруг “Оппозиционной платформой – За життя“ сейчас активно объединяются и оппозиционные политики, и граждане, которые разуверились в нынешней власти.

“Они видят, что только мы предлагаем действенные методы выхода из кризиса, реальные планы по установлению немедленного и окончательного мира, пути скорейшего восстановления экономики. Все больше украинцев понимают, что лишь наша платформа сможет эффективно ликвидировать последствия деятельности нынешней власти“, – считает народный депутат.

Также он напомнил, что “Оппозиционная платформа – За життя“ наращивает рейтинг по результатам опросов и других социологических компаний.

“Совместными усилиями каждого нашего единомышленника нам уже удалось создать самую мощную партию в стране, которая имеет все шансы на победу в парламентских выборах. Рецепт нашего успеха заключается в том, что людям сегодня нужна сильная оппозиция, которая завтра способна прийти к власти. Ведь миллионы украинцев недовольны нынешней властью. Мы все знаем причины – война, рост тарифов и цен, неподъемные внешние долги, раскол в вере, уничтоженная промышленность, украденные недра, распроданная земля. Только настоящая оппозиционная политсила разделяет все требования народа, слышит их и готова их отстаивать. И у украинцев уже есть такая политсила – это “Оппозиционная платформа – За життя“! – резюмировал Вадим Рабинович.