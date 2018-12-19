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Порошенко летит на вручение Томоса вместе с Епифанием

Спецтема: Автокефальная церковь
Комментариев: 19
Президент призвал украинцев верить в Николая, "чтобы тот осуществлял чудеса".
Порошенко собрался в Турцию за Томосом
Порошенко собрался в Турцию за Томосом
president.gov.ua

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Президент Петр Порошенко полетит в Стамбул вместе с Епифанием, чтобы присутствовать при получении Томоса предстоятелем ПЦУ. Об этом сообщает "Украинкая правда".

"В Сочельник, 6 января, вместе с предстоятелем Украинской церкви владыкой Епифанием я буду в Константинополе, в Стамбуле", - рассказал Порошенко. 

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"Надеюсь, что с Божьей помощи мы получим Томос для Украинской церкви - и это будет большой праздник", - заявил он. Президент уверен, что получение Томоса об автокефалии станет настоящим праздником для всех украинцев.

"Так осуществляется мечта нашего народа о том, чтобы иметь свою единую Церковь. Мы верили - и по вере нам воздалось", - подчеркнул Порошенко.

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"И у меня смиренное прошение: давайте верить в Николая - и он будет осуществлять чудеса", - добавил президент.

Напомним, ранее патриарх Филарет сообщил, что будет управлять ПЦУ вместе с Епифанием, но представлять церковь извне будет последний.

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Теги: ПЦУ, томос, автокефалия, Епифаний, Порошенко
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Комментариев (19)
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Василище    19.12.2018, 16:27
Оценка:  0
Василище
Свадебный генерал..Всё ниже и ниже...По простому-в каждой бочке затычка.
ВосставшийИзБана    19.12.2018, 16:03
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Вот это канонада!
YSL    19.12.2018, 16:00
Оценка:  +2
YSL
Этот полёт в никуда.
vingorski    19.12.2018, 15:47
Оценка:  0
vingorski
а не впадлу на хост падать. униительно когда не ктото с преидентом а преидент с кемто
БРОКЕР2018    19.12.2018, 15:46
Оценка:  -5
БРОКЕР2018
петерасты ордынские, не захлебнитесь своей желчью
ПейС_ДУК    19.12.2018, 15:59
Оценка:  +2
ПейС_ДУК
М (ч)удак славло строчиш у своего патрона.
Антибес    19.12.2018, 15:40
Оценка:  +1
Антибес
Порошенко летит на вручение Томоса вместе с мешком баксов,ящиком"Столичной" ;и своим собутыльником Епифанием.
fkrfyfan    19.12.2018, 15:40
Оценка:  +2
fkrfyfan
Не отвечай за весь украинский народ. Его наибольшая мечта чтобы ты поскорее свалил!
GreenPeace!    19.12.2018, 15:19
Оценка:  +5
GreenPeace!
Два миллиардера полетели
Орест_Пiхва    19.12.2018, 15:06
Оценка:  +5
Орест_Пiхва
Лети петя и не возвращайся.
На мове твоих хозяев которых ты сильно поважаешь ONE WAY TICKET.
БРОКЕР2018    19.12.2018, 15:43
Оценка:  -5
БРОКЕР2018
орест_писда сд0хни шоб тобою не смердело на УКРАИНСКОМ форуме
Орест_Пiхва    19.12.2018, 15:55
Оценка:  +3
Орест_Пiхва
Сынок, да вернутся тебе твои проклятия. Аминь.
BROKER666    19.12.2018, 16:38
Оценка:  0
BROKER666
орест_писда, алелуя, гореть тебе в аду
Goga19041984    19.12.2018, 14:56
Оценка:  +5
Goga19041984
порошенко это сам дьявол в обличии человека, лживый, циничный, патологиски жадный, крови на руках море итд
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