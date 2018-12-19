Порошенко летит на вручение Томоса вместе с Епифанием

Президент призвал украинцев верить в Николая, "чтобы тот осуществлял чудеса".

Порошенко собрался в Турцию за Томосом president.gov.ua

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Президент Петр Порошенко полетит в Стамбул вместе с Епифанием, чтобы присутствовать при получении Томоса предстоятелем ПЦУ. Об этом сообщает "Украинкая правда".

"В Сочельник, 6 января, вместе с предстоятелем Украинской церкви владыкой Епифанием я буду в Константинополе, в Стамбуле", - рассказал Порошенко.

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"Надеюсь, что с Божьей помощи мы получим Томос для Украинской церкви - и это будет большой праздник", - заявил он. Президент уверен, что получение Томоса об автокефалии станет настоящим праздником для всех украинцев.

"Так осуществляется мечта нашего народа о том, чтобы иметь свою единую Церковь. Мы верили - и по вере нам воздалось", - подчеркнул Порошенко.

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"И у меня смиренное прошение: давайте верить в Николая - и он будет осуществлять чудеса", - добавил президент.

Напомним, ранее патриарх Филарет сообщил, что будет управлять ПЦУ вместе с Епифанием, но представлять церковь извне будет последний.