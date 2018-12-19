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В Мариуполе задержали международную банду рэкетиров

Комментариев: 3
Руководил группировкой бывший так называемый “смотрящий” за Авдеевки Донецкой области.
В Мариуполе задержали международную банду рэкетиров
© ssu.gov.ua
Фото 1/9
  • Злоумышленники сами создавали конфликтные ситуации, требовали деньги за “решение вопроса”
  • Злоумышленники сами создавали конфликтные ситуации, требовали деньги за “решение вопроса”
  • Злоумышленники сами создавали конфликтные ситуации, требовали деньги за “решение вопроса”
  • Злоумышленники сами создавали конфликтные ситуации, требовали деньги за “решение вопроса”
  • Злоумышленники сами создавали конфликтные ситуации, требовали деньги за “решение вопроса”
  • Злоумышленники сами создавали конфликтные ситуации, требовали деньги за “решение вопроса”
  • Злоумышленники сами создавали конфликтные ситуации, требовали деньги за “решение вопроса”
  • Злоумышленники сами создавали конфликтные ситуации, требовали деньги за “решение вопроса”
  • Злоумышленники сами создавали конфликтные ситуации, требовали деньги за “решение вопроса”
В Мариуполе задержали международную банду рэкетиров
Злоумышленники сами создавали конфликтные ситуации, требовали деньги за “решение вопроса”
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В городе Мариуполь в Донецкой области задержаны восемь членов международной группировки рэкетиров.

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

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“Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, блокировали в Мариуполе деятельность международной организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у граждан”, — говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав банды входили 8 ранее судимых жителей одной из стран Южного Кавказа, Северной Африки и местные жители. Руководил группировкой бывший так называемый “смотрящий” за Авдеевки Донецкой области.

Злоумышленники, создавая искусственные конфликтные ситуации, требовали от граждан, в частности частных предпринимателей, деньги. Сумма за “решение вопроса” составляли от 800 до 11 тысяч долларов США. В случае неуплаты “дани” рэкетиры угрожали насилием и физической расправой. Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов противоправной деятельности представителей банды.

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“Правоохранители задержали в Мариуполе 8 злоумышленников после получения очередного транша от местного предпринимателя в размере почти 6000 гривен. Среди задержанных было так называемое доверенное лицо “вора в законе”, который пытался установить свое влияние на территории региона“, - уточнили в полиции.

Во время санкционированных следственных действий по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли деньги и другие вещественные доказательства.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Как сообщалось 18 декабря, работники Укрзализныци похищали грузы и вымогали взятки за безопасный проезд.

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Теги: банда, Мариуполь, рэкет
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Комментариев (3)
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deadwest    19.12.2018, 15:05
Оценка:  +1
deadwest
Вы стоите на самой низкой стадии развития!
deadwest    19.12.2018, 15:05
Оценка:  +1
deadwest
Не "на", а "в"))
RomaCrimea    19.12.2018, 15:10
Оценка:  +2
RomaCrimea
Грешно смеяться над больными (с)
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