Под Херсоном битами избили активиста, помогавшего ВСК по убийству Гандзюк - член комиссии

Нападавшие были в балаклавах, передавали "привет" тем, кто помогает в расследовании убийства и нападений.

В Херсонской области избили активиста, который сотрудничал с Временной следственной комиссией, расследующей убийство Екатерины Гандзюк и нападения на других активистов.

Об этом сообщил член ВСК народный депутат Игорь Луценко в Facebook.

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“Позавчера напали на местного активиста. Несколько преступников с битами в балаклавах, днем ​​у подъезда. Активист просил не указывать его имя и все подробности“, - написал нардеп.

Игорь Луценко считает, что нападение связано с деятельностью ВСК, потому что тем, кто помогает комиссии, злоумышленники при нападении передавали “привет“.

“Ко мне поступила информация, что подозреваемый Павловский, который, как считает следствие, является одним из организаторов убийства Гандзюк, проплатил “наказание“ одного из свидетелей, который давал показания нашей комиссии“, - добавил Луценко.

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Народный депутат также сообщил, что за этим свидетелем сейчас ведут наблюдение представители местной организации Никто кроме нас.

“Замечены машины, которые отслеживают перемещение этого свидетеля“, - пояснил он.

Луценко также сообщил, что по этому поводу обратился к правоохранителям. Также, он рассказал Громадському, что после нападения активиста прячут, потому что “в обычную больницу идти опасно“.

Стоит отметить, что в херсонской полиции заявили, что проверили информацию о нападении на активиста. Ондако сообщают только, что в подразделениях полиции Херсонской области не зарегистрировано ни одного заявления о нападении в течение последних двух дней.

"Проверкой данной информации установлено, что в подразделения полиции Херсонской области заявлений по данному случаю не поступало", - говорится в заявлении.

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