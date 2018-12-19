Раду просят принять условия Венгрии ради заседания Украина-НАТО

Парламенту стоит привести законодательство в соответствие с замечаниями Венецианской комиссии, считает представитель Украины при НАТО.

Представитель Украины в НАТО надеется на то, что комиссию Украина-НАТО разблокируют facebook.com/Embassy-of-Ukraine-in-Canada-Посольство-України-в-Канаді-191497674220533

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Для разблокирования Венгрией работы комиссии Украина-НАТО Верховной Раде придется принять рекомендации Венецианской комиссии к закону об образовании касательно языка обучения. Об этом сообщил представитель Украины при НАТО Вадим Пристайко, передает Укринформ.

В случае принятия необходимых изменений комиссия может собраться с участием министра обороны Украины Спетана Полторака уже в феврале, отметил посол.

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"Я надеюсь, что в ближайшее время депутаты будут работать над этим законом, и они учтут все эти замечания", - выразил надежду дипломат.

"Сегодня было заявлено венгерской стороной, что осталось только два вопроса, которые их беспокоят", - отметил Пристайко, уточнив, что речь идет об имплементации языкового закона до 2023 года и предложении исключить частные школы из общего процесса, регулируемого законом об образовании.

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"Это сложный политический процесс, который происходит сейчас. Он не упрощается на фоне предстоящих выборов", - признал дипломат.

"И Венгрия нам не помогает найти консенсус - критические замечания и риторика, которые звучат от премьера Венгрии, министра иностранных дел Венгрии, не способствуют формированию консолидированной позиции украинских депутатов", - сетует посол.

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В тоже время, по словам Пристайко, Украина "слово в слово" внесла рекомендации Венецианской комиссии в годовой национальный план сотрудничества с НАТО на 2018 год и приблизилась к их полному выполнению.

Напомним, ранее в США призвали Венгрию расставить приоритеты правильно и перестать блокировать сотрудничество Украины и НАТО. В самой Венгрии ожидают от Украины изменений в законодательство для защиты прав венгерской национальной общины.