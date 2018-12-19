Ночью в Белой Церкви сгорел храм УПЦ МП
Пожар возник около трех часов ночи.
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В городе Белая Церковь Киевской области, на улице Гайок, ночь на 19 декабря сгорел храм Архистратига Михаила, который принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киевской области.
Церковь загорелась около трех часов ночи. Когда на место прибыли спасатели, огнем было охвачено уже все здание. Огонь затушили уже через час.
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Причины пожара установят правоохранители. К счастью, при пожаре никто из людей не пострадал, так как время было позднее и церковь просто стояла закрытой.
Как сообщалось 27 ноября, установлен причастный к попытке поджога Андреевской церкви в Киеве.
Или просто следы заметают.