Ночью в Белой Церкви сгорел храм УПЦ МП

Пожар возник около трех часов ночи.

Никто из людей не пострадал kyivobl.dsns.gov.ua

Читай также: В Одессе попытались поджечь колокольню храма

В городе Белая Церковь Киевской области, на улице Гайок, ночь на 19 декабря сгорел храм Архистратига Михаила, который принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киевской области.

Церковь загорелась около трех часов ночи. Когда на место прибыли спасатели, огнем было охвачено уже все здание. Огонь затушили уже через час.

Читай также: В Прикарпатье сгорел храм Архистратига Михаила

Причины пожара установят правоохранители. К счастью, при пожаре никто из людей не пострадал, так как время было позднее и церковь просто стояла закрытой.

Точная сумма убытков уточняется kyivobl.dsns.gov.ua

Как сообщалось 27 ноября, установлен причастный к попытке поджога Андреевской церкви в Киеве.