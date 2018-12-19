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Ночью в Белой Церкви сгорел храм УПЦ МП

Комментариев: 9
Пожар возник около трех часов ночи.
Никто из людей не пострадал
Никто из людей не пострадал
kyivobl.dsns.gov.ua

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В городе Белая Церковь Киевской области, на улице Гайок, ночь на 19 декабря сгорел храм Архистратига Михаила, который принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киевской области.

Церковь загорелась около трех часов ночи. Когда на место прибыли спасатели, огнем было охвачено уже все здание. Огонь затушили уже через час.

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Причины пожара установят правоохранители. К счастью, при пожаре никто из людей не пострадал, так как время было позднее и церковь просто стояла закрытой. 

Точная сумма убытков уточняется
Точная сумма убытков уточняется
kyivobl.dsns.gov.ua

Как сообщалось 27 ноября, установлен причастный к попытке поджога Андреевской церкви в Киеве.

 

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Теги: пожар, УПЦ МП, церковь, Киевская область
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Комментариев (10)
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fkrfyfan    19.12.2018, 16:37
Оценка:  -1
fkrfyfan
Активисты - пцушники
Хюндай    19.12.2018, 16:25
Оценка:  0
Хюндай
Гарант обещал, что всё под контролем будет и в обиду радикалам их не даст)))
SEMPENTY    19.12.2018, 16:18
Оценка:  -2
SEMPENTY
Ну разборки между попами за сферы влияния, мало чем отличаются от разборок между бандитами.
    19.12.2018, 16:14
Оценка:  -1
Если зазаборная ФСБэ дома своих граждан в Кацап.Фэдэрэйш взрывают, то что тут скажешь... Этот метод не нов. Фсбэ не брезгуют ничем, у них моральных правил и ограничений нет. Посылают своих агентов делать преступления, и тут же (в том числе на Бигмире) проводят свои дезинформации...
Goga19041984    19.12.2018, 16:05
Оценка:  -1
Goga19041984
что тут скажешь? нацики с мечом идут, от меча и падут.
страхшоссе    19.12.2018, 16:00
Оценка:  -2
страхшоссе
то е Божа кара
ВосставшийИзБана    19.12.2018, 16:02
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Та не! Просто спалились. Буквально.
ВосставшийИзБана    19.12.2018, 15:52
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
"Так не доставайся же ты никому!" (с)

Или просто следы заметают.
NYKITA    19.12.2018, 15:48
Оценка:  +1
NYKITA
Почему молчит Новиский, Вилкул.
    19.12.2018, 16:15
Оценка:  -1
А они ещё методичек с Ма-ацквы не получили!...
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