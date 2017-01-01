В Литве задержали нескольких российских шпионов

Среди задержанных - бывший глава Социалистического народного фронта.

В Литве по подозрению в шпионаже в пользу России задержали нескольких человек, в том числе - бывшего главу Социалистического народного фронта Альгирдаса Палецкиса.

Об этом сообщает DELFI со ссылкой на источник в полиции.

Палецкиса задержали с уликами - он занимался сбором информации по заказу спецслужб.

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“Задержан гражданин Литвы, известный в обществе Альгирдас Палецкис. Есть и другие задержанные... Деятельность продолжалась длительное время, она была сознательной“, - заявил на пресс-конференции генеральный прокурор Эвалдас Пашилис.

Точное число задержанных генпрокурор не назвал. Лица, выполнявшие задачи российской разведки, по его словам, были связаны с политическими непарламентскими партиями.

Генкомиссар Литвы Линас Пярнавас рассказал, что в ходе расследования были проведены обыски. Среди подозреваемых есть один гражданин России.

“Могу подтвердить, что один из задержанных - Валерий Иванов, которого задержали, поскольку во время обыска у него нашли оружие. На данный момент выясняют, связано ли это с делом о шпионаже“, - сказал Пярнавас.

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Он отметил, что в ходе обысков были обнаружены разные данные, которые позволяют предполагать, что подозреваемые занимались сбором информации. Задержанные, вероятно, собирали информацию непубличного характера, однако не раскрывается, была ли она засекреченной.

Стоит отметить, за шпионаж в Литве грозит лишение свободы на срок от двух до 10 лет.

Как сообщалось 10 ноября, в Австрии арестовали российского шпиона, ему грозит до десяти лет тюрьмы.