Суд отказал Насирову в иске на 1 млн грн

Медику, который давал показания по делу экс-главы ГФСУ, не придется платить компенсацию.

Насиров проиграл иск кардиологу, который давал показания по его делу facebook.com/rmnukr

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Судья Шевченковского суда Киева полностью отказала в удовлетворении иска Романа Насирова. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

Она напомнила, что в среду в 14:00 в Шевченковском суде Киева рассматривали иск Романа Насирова к кардиологу Максиму Соколову, который ранее свидетельствовал по его делу.

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Насиров считает, что данные о его здоровье разгласили без его разрешения и требует компенсации в 1 мон грн. Параллельно адвокаты Насирова подали в полицию заявление о возбуждении уголовного производства по той же причине.

Напомним, ранее Киевский окружной админсуд объяснил, почему ему пришлось восстановить Насирова в должности главы ГФСУ с выплатой всех пропущенных зарплат.