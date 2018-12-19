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Суд отказал Насирову в иске на 1 млн грн

Комментариев: 2
Медику, который давал показания по делу экс-главы ГФСУ, не придется платить компенсацию.
Насиров проиграл иск кардиологу, который давал показания по его делу
Насиров проиграл иск кардиологу, который давал показания по его делу
facebook.com/rmnukr

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Судья Шевченковского суда Киева полностью отказала в удовлетворении иска Романа Насирова. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

Она напомнила, что в среду в 14:00 в Шевченковском суде Киева рассматривали иск Романа Насирова к кардиологу Максиму Соколову, который ранее свидетельствовал по его делу.

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Насиров считает, что данные о его здоровье разгласили без его разрешения и требует компенсации в 1 мон грн. Параллельно адвокаты Насирова подали в полицию заявление о возбуждении уголовного производства по той же причине.

Напомним, ранее Киевский окружной админсуд объяснил, почему ему пришлось восстановить Насирова в должности главы ГФСУ с выплатой всех пропущенных зарплат.

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Теги: Насиров, ГФСУ, суд, врач, Соколов
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Комментариев (2)
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k2s11ltk    19.12.2018, 18:02
Оценка:  0
k2s11ltk
Мерзота проклята, здохни падло, згинь тварюка!
МАРИНА***КЛИМОВА    19.12.2018, 17:21
Оценка:  +1
МАРИНА***КЛИМОВА
E6a/\o полность соответствует его фамилии - Насри_ров, мерзотное чмо.
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