На Прикарпатье медведь напал на женщину

Екатерина Бридун потратила на лечение уже более 50 тысяч гривен - она будет судиться с владельцем базы отдыха.

На территории базы отдыха Христиана в селе Голошина Верховинского района Ивано-Франковской области в начале декабря на 33-летнюю Екатерину Бридун напал медведь.

Об этом сообщил Zaxid.net.

Пострадавшая львовянка до сих пор находится в хирургическом отделении 8-й городской больницы. Она перенесла две операции, впереди еще одна и длительный курс реабилитации. Екатерина хочет добиться от владельцев базы возмещения расходов на лечение, которые уже превысили 50 тыс. грн, но те не идут на контакт. Пострадавшая уже обратилась в полицию и намерена добиваться компенсации убытков.

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“Меня очень возмутило, что некоторые СМИ подали ложную информацию. Мол, сама виновата в том, что произошло, потому что пренебрегла безопасностью, перелезла через забор и слишком близко подошла к клетке. Эта информация не соответствует действительности. Ни через какие изгороди я не перелезали, ничего не открывала, а спокойно подошла к клетке со стороны детской площадки. Никаких ограждений там не было. Как и не было табличек типа К клетки медведя ближе, чем на 2 м не подходить т.д.“, - пояснила Екатерина.

При этом женщина отмечает, что даже не думала делать Селфи с медведем.

“Мне 33 года и я ни разу не была в цирке, зоопарке, потому что не могу смотреть на животных в клетках. Считаю, что звери должны жить на свободе. Я действительно хотела сфотографировать медведя, чтобы выложить фото в Facebook и спросить друзей, может медведь, который занесен в Красную книгу, жить в таких условиях“, - рассказывает она.

Когда она с подругой подошла к клетке, медведь лежал, у него были очень грустные глаза. На женщин он никак не отреагировал.

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“Я на мгновение вернулась к клетке спиной, чтобы что-то спросить у Насти, и в это время зверь мгновенно встал, схватил меня за куртку, волосы и начал тянуть к клетке, грызть руку. моя подружка Настя схватила меня за вторую руку, волосы и изо всех сил тянула в противоположную сторону. Сквозь прутья клетки медведь спокойно просовывал лапы, морду“, - вспоминает Екатерина.

Настя, спасая подругу, очень кричала. На крик прибежал знакомый девушек, который начал бросать снегом в глаза медведю. Тот на мгновение отпустил куртку Кати и ей удалось убежать. Медведь схватил за штаны мужчину, но ему удалось вырваться из лап зверя.

Екатерина получила кроме синяков и царапин открытый перелом обеих костей правого предплечья со смещением и кусано-рваную рану правой руки. Также она потеряла много волос.

Женщина еще надеется, что ей удастся без суда получить компенсацию от владельцев базы отдыха.

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