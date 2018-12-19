ОБСЕ и НАТО попросят сопровождать наши военные корабли на Азове

Украина надеется привлечь НАТО и ОБСЕ к следующему проходу военных кораблей по морю.

Турчинов считает, что корабли в Керченский пролив должны отправиться как можно скорее facebook.com/turchynov

Читай также: Командир “Бердянска“ требует отпустить экипаж: “Они выполняли мои приказы“

Украинские военные корабли снова отправят через Керченский пролив, но на этот раз надеются на помощь международных партнеров. Об этом в интервью BBC News Украина заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма“, - подчеркнул он.

Читай также: Европа может пойти на закрытие портов для российских кораблей из Азова

По мнению Турчинова, с отправкой новых кораблей в Азовское море нельзя медлить. “Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье“, - отметил секретарь СНБО.

По его словам, Украина пригласит представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы они присутствовали на кораблях.

Читай также: Порошенко: “Мистер Путин - это не шутка и не кризис, это война“

“Это нужно сделать для того, чтобы доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил, - подчеркивает Турчинов. - У нас нет альтернативы таким действиям“.

По его мнению, было бы также очень логично, если бы корабли НАТО, приглашенные в порты Азовского моря, доказали, что Россия должна считаться с международным правом.

Читай также: “Нормандская четверка“ советников провела закрытые переговоры по Азову

“Пока такая наша инициатива не получила ответа. Но я надеюсь, что во время следующего прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив они хотя бы отправят к нам своих наблюдателей“, - говорит секретарь СНБО.

По его убеждению, в случае нахождения на кораблях представителей ОБСЕ, а в море - кораблей НАТО, Россия не решится агрессивно действовать.

Читай также: Аналитик из США рассказал, как ФСБ окружала украинские корабли на Азове

“Когда к этому вопросу будет приковано внимание ведущих стран мира, Россия подожмет хвост и не рискнет агрессивно действовать“, - заявил Турчинов.

“Но если оставить на произвол судьбы ситуацию вокруг Керченского пролива, если наши моряки не будут немедленно освобождены, цивилизованный мир фактически признает, что Россия имеет право на любую агрессию, на любые изменения границ“, - считает он.

Читай также: Евродепутаты: Россия хочет превратить Азов в свое “внутреннее море“

“Давайте говорить честно - РФ осуждена, но не наказана. После такой агрессии должны быть значительно усилены санкции, иначе следующие действия будут еще более кровопролитными“, - отметил Турчинов.

Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак также заявил, что украинские военные корабли снова пройдут через Керченский пролив.