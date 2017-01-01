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Житель Харькова пытался сжечь себя на глазах у жены

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Харьковчанин, по словам жены, и раньше пытался покончить с собой, выпрыгнув из окна.
Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии
Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии
depositphotos.com

В Харькове мужчина предпринял попытку самосожжения на глазах у собственной жены.

Об этом в среду, 19 декабря, сообщили в полиции в области.

По данным ведомства, 18 декабря в больницу поступил 43-летний харьковчанин. Все его тело было покрыто ожогами. Врачи расценили состояние пациента как тяжелое.

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Оказалось, что мужчина пытался устроить самосожжение в квартире супруги. Он облился горючим веществом и поджег себя. По словам жены, ее муж и раньше пытался покончить с собой, выпрыгнув из окна. 

Данные о происшествии внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции, решается вопрос о внесении в ЕРДР. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщалось 17 декабря, под Днепром мужчина облил бензином и поджог жену и ее сына.

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Теги: Харьков, мужчина, поджог, жена, самосожжение
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